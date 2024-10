Damnificados bloquean la Costera y el bulevar Vicente Guerrero

Damnificados por el huracán John de diferentes colonias de la zona suburbana de Acapulco bloquean la avenida Costera Miguel Alemán a altura de la Diana Cazadora y otro grupo el bulevar Vicente Guerrero en demanda del censo y pago de apoyos por parte del gobierno federal.

Con palos y troncos las inconformes impidieron el paso a los automovilistas como medida de presión señalando que la mayoría fueron censados pero no aparecen en el sistema de la Secretaría del Bienestar.

Una de las afectadas Gloria Hernández Gatica quien su vivienda se la llevó un cauce pluvial comentó que ya han revisado en el sistema de los diferentes puntos de entrega que se tienen en la ciudad y en ninguno aparecen.

“Somos personas que fuimos censadas pero no hemos recibo ninguna llamada por parte del Bienestar todos tenemos nuestro cintillo, la muestra de que la vivienda fue censada y nadie nos ha hecho caso, yo tuve pérdida total y no es justo que otras personas estén recibiendo el apoyo y no tuvieron daños”.

Los afectados demandan el pago de apoyos por parte del gobierno federal. /Foto: Heidi Nieves / El Sol de Acapulco

Las afectadas son de las colonias Unidad habitacional San Agustín, Renacimiento Zapata, localidad El Progreso, La Postal, Sector 6, Constitución, Coloso entre otras, quienes también reclaman la ausencia de los servidores de la Nación en algunas colonias.

El bloqueo ha generado caos vehicular en la zona turística y molestia por los automovilistas que circulan por la zona.

En tanto en la entrada de la colonia Emiliano Zapata, otro grupo de inconformes obstruyen la vialidad en sentido de la vacacional a las cruces donde reclaman a la secretaria del Bienestar por no haberlos incluido en el censo para que puedan recibir los apoyos económicos que ya se están entregando a otras familias afectadas por el paso del huracán John.