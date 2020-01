Cumplen dos meses y medio sin agua en zona poniente de Acapulco

Habitantes de la zona poniente de Acapulco cumplieron dos meses y medio sin el servicio de agua potable y calificaron como una burla que, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio (CAPAMA) les haya enviado un recibo para el pago anual, en vez de llevarles pipas gratuitas para abastecerse.

Vecinos de las colonias Jardín Azteca, Generación 2000 y Nueva Era, aseguraron que no cuentan con el suministro por tandeo como se había comprometido desde octubre pasado el director del organismo, Leonel González, quien dijeron no ha podido con el cargo que le confirió la alcaldesa, Adela Román Ocampo.

“Estamos cansados de andar suplicando por agua, pagamos todo el año pasado y ahorita comenzando el nuevo año no tenemos, acarreamos de los pozos artesanos porque no hay tandeo, pedimos a la CAPAMA, a la alcaldesa a quien sea que ya nos manden el agua, no tenemos para estar pagando pipas”, expresó la señora Sarahí Mendiola, de la Jardín Azteca.

Por su parte, el señor Ricardo Jaramillo de la Generación 2000, consideró que la zona poniente no es prioridad para la CAPAMA, porque solo mandan el agua al centro de la ciudad, zona Diamante y Costera Miguel Alemán, mientras las áreas donde habitan los más pobres no les llega el agua.

Ambos afectados, aseguraron que, se organizarán para acudir y protestar en las oficinas de CAPAMA cercanas al zócalo porteño, donde exigirán además una audiencia con el director para que les explique porque no hay tandeo para sus colonias desde noviembre pasado.