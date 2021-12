Cuatro meses sin agua potable en calle Cantiles

Vecinos de la calle Cantiles en el fraccionamiento Mozimba en la zona Poniente de la ciudad, denunciaron tener cuatro meses sin servicio de agua potable, por lo que demandaron a las autoridades de la CAPAMA restablecer de manera inmediata el suministro.

Alicia Estrada Carmona, vecina del lugar, dijo que ya no pueden seguir pagando los recibos que la CAPAMA les envía mes con mes, ya que también están haciendo un gasto con la compra de servicios de pipas particulares.

Lee también: Acapulco sigue sin frenar descarga de aguas negras en playas

"Es injusto que desde hace más de cuatro meses no tengamos servicio de agua potable en nuestras casas y que estemos pagando recibos por algo que no tenemos, tenemos el derecho de exigir el agua que ya pagamos, ya no queremos comprar más pipas porque representa un gasto de mil 200 pesos cada semana, esto es injusto", expresó.

La ama de casa manifestó que como afectados ya están cansados de recibir sólo promesas por parte del personal de la CAPAMA, por lo que lo dijo que podrían salir a las calles a protestar en los próximos días si no se restablece el suministro.

Manifestó que son miles las familias de la calle Cantiles las que desde hace más de cuatro meses están sufriendo por la falta de agua potable.

Por último, Alicia Estrada dijo que si en unos días no tienen respuesta, hará una convocatoria para salir a las calles o en su caso tomar las instalaciones de la paramunicipal.