Critican empresarios situación de violencia en Acapulco

El secretario de Turismo municipal David Abarca Rodríguez, justificó los problemas de violencia y deficientes servicios públicos como la recolección de basura que se tienen en Acapulco en este inicio del periodo vacacional de Semana Santa.

Este lunes una balacera en playa Caleta, dejó como saldo cuatro personas muertas entre estas una turista de la Ciudad de México.

Durante su sesión los integrantes del Grupo Aca, criticaron la situación de violencia, abusos contra visitantes y malos servicios públicos que se tienen en el puerto durante esta temporada de vacaciones de Semana Santa.

En la sesión en la que estuvo como invitado el secretario de turismo municipal David Abarca Rodríguez, los aca socios dijeron que la costera Miguel Alemán, está inundada de basura, los accesos a las playas sucios y se cobran de manera irregular hasta 300 pesos por estacionamiento en la vía pública.

Ante los cuestionamientos, el titular de turismo en Acapulco, justificó que los problemas que se sufren en el puerto, es debido a que no se tiene el apoyo de la federación y el estado en materia turística.

"Aunque me corran, pero lo voy a decir, Acapulco no tiene el respaldo de la federación y hasta el momento, no hay una oficina de crisis para contrarrestar los problemas como en otros destinos de playa, nos quejamos, pero no hacemos nada, se está trabajando poco a poco, tenemos un año y medio y hemos empezado a levantar poco a poco a Acapulco", expresó Abarca Rodríguez ante los integrantes del Grupo Aca.

En cuanto al tema del comercio informal en playas y costera, el funcionario justificó que el municipio, no es autoridad para multar, por lo que es responsabilidad de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mientras que, en los abusos de cobros por estacionamiento, dijo que los conductores de autobuses, se han negado hacer uso de estacionamientos y hasta han amenazado con bloquear la costera.

Por otro lado, David Abarca, justificó que, en el tema de la basura, todos se quejan, pero no hacen nada, sacan sus bolsas con basura a la costera, dijo ante los Aca socios.

Insistió que Acapulco, no tiene el apoyo de la federación y del estado en el tema turístico y agregó que si hace falta una oficina de manejo de crisis para enfrentar los problemas de violencia que hasta cierto punto se magnifican en comparación a otros destinos de playa donde también se da este tipo de problemas.