Critica Abelina López obra de rehabilitación en avenida Farallón

La alcaldesa electa Abelina López Rodríguez, aseguró que Acapulco tiene un abandono de más de 20 años, lo que ha provocado la existencia de problemas en servicios públicos como el agua potable, al mismo tiempo criticó el trabajo que rehabilitación de la avenida Farallón donde se tienen fallas en que han afectado la red de distribución.

Al atender en mesa de trabajo a militantes del Partido de la Revolución Democrática en la sala de cabildo, la presidenta manifestó que hay problemas como la falta de agua y basura punto que se tubo de atender de manera inmediata ante el riesgo de salud pública que se tenía.

"Por ejemplo, esa obra del Farallón no la hicimos nosotros la hizo gente del gobierno anterior, la hicieron los Taja, y no encausaron el tema del agua y mientras a mí me brota el problema, de que se trata de obras fraudulentas que luego afectan al municipio", dijo la presidenta ante militantes del PRD.

Anunció que su gobierno está considerando un presupuesto de unos 50 millones de pesos para tratar el tema de las fugas del vital líquido que se tienen en la ciudad de manera constante.

Abelina López dijo que pronto se solucionarán las fugas de agua. / Cortesía | @AcapulcoGob

La primera edil de la ciudad, recalcó que Acapulco, tiene un abandono de 20 años y ante esto, se requiere de mucho trabajo a pesar de que no se cuenta con los recursos económicos debido a que todo quedó presupuestado para este año.

Dijo que será a partir del mes de marzo del próximo año, cuando su gobierno empiece el trabajo de la obra pública que a su administración le correspanda.

López Rodríguez, argumentó que su gobierno está en una autoridad toral en todas las áreas del ayuntamiento.