Crisis en mercados por bajas ventas

La crisis económica que se sufre en la ciudad por lo pandemia de la covid-19 desde el pasado mes de marzo, ha alcanzado a cientos de locatarios de los 58 mercados que funcionan de Acapulco.

De acuerdo a dirigentes de organizaciones de locatarios, varios puestos han sido cerrados debido a que los ingresos que se tienen por venta de productos, son insuficientes para cubrir pagos de servicios, licencias y en algunos casos hasta salarios de trabajadores. Local Agoniza el mercado de la colonia Zapata

En Acapulco de acuerdo al censo que tiene la dirección de mercados, hay 58 centros de abasto popular y en estos, funcionan son más de cinco mil puestos de distintos giros.

Andrés Adame Camacho, dirigente del mercado Constituyentes, afirmó que no se tiene un número exacto de cuantos locales pueden estar cerrados en estos momentos debido a la crisis económica que hay por la caída de las ventas, pero si pueden rebasar los 500 en varios centros de abasto.

Indicó que los propietarios de locales donde se comercializan productores no esenciales como ropa, juguetes, papelería, son los más afectados en cuanto a sus ingresos económicos en estos momentos de pandemia.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Agregó, que, si se corre el riesgo de que muchos de los propietarios de los locales cerrados, no puedan abrirlos nuevamente por falta de recursos económicos ante el tiempo que ya llevan cerrados.

"En algunos locales, hay días en que los propietarios, no tienen un sólo peso de ingreso, por lo que no hay ni para cubrir el costo de las licencias de funcionamiento, para los pagos de servicios como agua y luz, y no hay para comprar nueva mercancía", expresó Adame Camacho.

Entre los mercados de Acapulco, donde se tiene un mayor número de locales cerrados por la crisis económica, son Constituyentes, Central, Renacimiento, Emiliano Zapata, Pie de la Cuesta, 20 de Noviembre y Jardín.

El problema de cierre de puestos, no sólo es en el comercio formal, sino también con los propietarios de los puestos informales que se instalan en calles y banquetas aledañas a los mercados.

Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

El dirigente de locatarios, informó que han recurrido a las autoridades de los tres niveles de gobierno para buscar algún tipo de ayuda para rescatar sus fuentes de ingreso, sin embargo, no les han respondido pese a la crisis en la que se encuentran.