Crece el riesgo de Covid-19 por falta de agua

Médicos especialistas en salud pública de Guerrero, advirtieron que la falta de acceso al agua potable en varios municipios del estado, vuelve más vulnerables a los ciudadanos más pobres contra la pandemia por Covid-19, toda vez que, no cuentan con un elemento fundamental para la higiene personal y desinfección en los hogares.

Los profesionales de la salud, señalaron que, el problema por la falta del vital líquido era muy fuerte antes del coronavirus y ahora en plena emergencia sanitaria, la situación se ha vuelto crítica, porque miles de familias no tienen acceso al agua, incluso hay quienes por meses sobreviven con líquido de pozos o pipas. Estado Guerrero a 68 casos de llegar a 40 mil contagios por Covid-19

“La falta de agua expone a los más pobres, porque hay colonias donde no tienen líquido para lavarse las manos, bañarse, cocinar, lavar su ropa y todas las demás necesidades, pero tampoco recursos para adquirir alguna pipa, esto los hace más vulnerables contra la enfermedad y los contagios”, narró, José Antonio Galeana García, médico de un hospital privado en Acapulco.

Por su parte, la doctora Vanessa González Torres, lamentó que, las autoridades municipales no sean capaces en un municipio como Acapulco de garantizar el suministro de agua, porque sin ella, no hay forma de enfrentar al virus en un confinamiento obligatorio que han realizado miles de familias por más de un año.

“Hay familias que no tienen dinero para gel antibacterial, alcohol o cubrebocas, imagínense este escenario sin agua potable para nada, no hay higiene y esto propicia mayor probabilidad de contagio porque no hay protección, es una irresponsabilidad no garantizar los servicios públicos, principalmente el agua potable”, insistió.

Cabe mencionar que, en Acapulco cientos de familias se han quejado por la falta del vital líquido en lo que va del año, principalmente en las zonas poniente y conurbada del puerto, donde la Capama ha justificado que la falta del vital líquido ha sido por falta de infraestructura y debido a los trabajos de mantenimiento que lleva a cabo la CFE en la presa La Venta.