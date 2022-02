Corrupción en la Fiscalía impide que denuncien extorsiones

La Fiscal General del Estado, Teniente Coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón, reconoció que el delito de extorsión está sin denunciar por parte de la ciudadanía y el sector empresarial porque al interior de la institución hay vicios añejos de corrupción que no permiten a la sociedad que confíe .

La Fiscal del estado se reunió con integrantes del Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero (CONCAINGRO), quienes le manifestaron que los empresarios son víctimas de extorsión y obligados en ciertas regiones por parte de presuntos de la delincuencia organizada a comprar los productos a ciertos proveedores.

“El delito de extorsión curiosamente por estos vicios añejos no es casi denunciado y entendiendo bien a las personas que son víctimas de este delito el porque no lo denuncia, es difícil confiar en una institución donde en lugar de recibir la atención, pues hacer voy revictimizada o no voy a hacer atendido”, precisó.

Lee también: No hay indicios de la causa del incendio: Fiscal

La teniente Coronel, en entrevista tuvo que estos vicios añejos no han permitido que la sociedad confíe en la fiscalía general del estado y aclaró que no permitirá la corrupción en su Interior.

“La fiscalía tiene vicios añejos y esos vicios no han sido buenos, porque no han permitido que la sociedad confíe en la institución, usted confíe en una institución que en lugar de brindarles la procuración, ese acceso a la justicia lo revictimiza, lo utiliza de manera dolosa y las instituciones deben de ser de buena fe y verse reflejada en su quehacer diario”, refirió.

Al cuestionárseles sobre si ha habido despidos de personal en la Fiscalía General del Estado, Valdovinos Salmerón dijo que hasta ahorita sólo ha aceptado renuncia y no ha despedido “personalmente” a nadie pero si ha dado cambios de adscripción. Estado Se reúne Fiscal con mandos y pide voto de confianza

“He aceptado la renuncia de aquellos que no han querido formar parte ya de la fiscalía bajo esta nueva visión de trabajo. Son muy poquitos, yo creo que si son 30 máximo son muchos de los 3 mil 40 empleados que tiene la fiscalía”, comentó.

Al pedírsele su opinión sobre la nueva ley que entró en vigor este miércoles, que aplica sanciones a quienes tomen y bloqueen las carreteras federales y de cuota, la fiscal de Guerrero dijo que es competencia federal y no de la fiscalía.

Aclaró que las denuncias por la toma y bloqueos de carreteras fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la República.

La Fiscal General del Estado de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos dijo que las denuncias que le hicieron los integrantes de cámaras empresariales da la confianza de que cuenta con su apoyo y con ellos impulsar los objetivos que tiene la fiscalía.

En cuanto al tema del incendio que se originó en el mercado central, en el área de artesanías, la fiscal guerrerense informó que se inició de oficio la denuncia y se está investigando las líneas que se tienen.

Sobre el diferendo que sostuvo con la directora de recursos humanos de la Fiscalía, Marvila Alicia Melo, la teniente Coronel Sandra Luz dijo que se continúa la investigación de manera imparcial.