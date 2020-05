Joven contagiada de Covid-19 pide a la población atender recomendaciones sanitarias

Hasta que conozca a alguien que tenga Covid-19 voy a creer en esa enfermedad, así lo repetía Brenda Fernández una joven de 23 años que hoy padece coronavirus y se recupera en su casa con tratamiento ambulatorio y el apoyo de sus familiares.

Brenda publicó en sus redes sociales este domingo, que vivió el peor 10 de mayo de su vida, porque no pudo abrazar a su pequeña hija, además dijo sentirse desesperada y cansada debido a los síntomas que provoca esta enfermedad.

"Yo casi no salía e increíblemente la que menos salía de la casa fue la primer contagiada...Este 10 de mayo fue el peor de toda mi vida y espero que solo quede como un mal recuerdo! Me siento desesperada y cansada. Me siento mal y días me levanto sin ganas de nada!! 13 malditos días viviendo en un hilo... Mi hija no se puede acercar a mi y me dice mami extraño tocarte", escribió en su cuenta de Facebook.

Asimismo, Brenda Fernández, aseguró que, su mamá también tiene síntomas y permanece con una mascarilla de oxígeno, mientras que, su hermano trata de cuidar a todos porque es el menos afectado, y teme por la salud de su papá, porque padece de diabetes e hipertensión arterial y el Covid-19 podría ser grave en su caso.

Ante la situación que está viviendo, Brenda hizo un llamado a todos los jóvenes y adultos que piensan que no se van a enfermar a qué crean en el coronavirus porque sí existe y afecta a todos, además los invitó a quedarse en casa y proteger a todos sus familiares.