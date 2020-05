Pide Adela Román no politizar programas de ayuda alimentaria

La presidenta Adela Román Ocampo, reafirmó que en Acapulco, se viven tiempos difíciles, por la emergencia sanitaria del Covid-19, por lo que llamó a políticos y dirigentes sociales a no politizar ni generar conflictos que enturbien la nobleza de los programas de ayuda alimentaria, que se puso en marcha para beneficio de todos los acapulqueños que están sufriendo por la suspensión de todas las actividades turísticas y cierre de fuentes de empleo.

En entrevista en el estacionamiento del ayuntamiento del parque papagayo, la alcladesa podido a todos los que quieran sumarse a las acciones de ayuda, a no ver partidos politicos en este momento, que no vean contrarios, que no vean adversarios políticos, y que mejor, se sumen como buenos acapulqueños, y que ayuden a todos los que necesitan en estos momentos.

"Yo sé que todos quisiéramos salir de esta contingencia sanitaria lo mas pronto posible, pero en las condiciones en las que estamos, todo parece indicar que vamos a tardar un poquito más del tiempo que se ha señalado, a nivel federal, por eso invito a todos los actores políticos, a los diputados, a los senadores y a todos aquellos que quieran sumarse, a no usar está necesidad con fines partidistas, sino todo lo contrario hay que sumarse a las acciones de una manera, humana y social para sacar adelante a Acapulco y a todos los afectados", expresó Adela Román Ocampo.

En su declaración la presidenta, agradeció a todos los grupos sociales y del sector empresarial que se han sumado con sus aportaciones de productos de primera necesidad, los cuales, están siendo utilizados en la elaboración de los alimentos en las 28 cocinas comunitarias.

Indicó que el gobierno municipal, está trabajando de manera solidaria, sin distingo político en la entrega de los alimentos y de las despensas, porque son momentos de unidad y de ayuda humanitaria por la emergencia sanitaria que amemton al entrar a los días más críticos en cuanto a contagios del Covid-19.

Pidió que se mantengan todas las medidas sanitarias, como el quedarse en casa que es la principal herramienta para evitar la propagación del Coronavirus, además de la sana distancia, el lavado de manos, y el uso del gel y los cubrebocas en caso de salir en caso de emergencia.

Por último en este día, Adela Román Ocampo, reconoció en el día de las madres a todas las mujeres acapulqueñas pornos labor que realizan como madres, y les pidió que ayude para que en Acapulco, no se baje la guardia para seguir enfrentando la pandemia del Coronavirus.