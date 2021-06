Convocatoria del SUSPEG de paro laboral tiene origen político sindical: Adela Román

La presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo, afirmó que la convocatoria al parto de labores para este jueves por parte de los dirigentes de las cuatro sesiones sindicales del SUSPEG, tiene un origen político sindical, y advirtió que, si este movimiento es ilegal, el gobierno actuará también conforme a lo que marca la ley.

En entrevista minutos después de haber encabezado el acto de clausura de los talleres, “Reactivando la salud mental y física de los acapulqueños”, en el Centro de Desarrollo Comunitario en la Venta, la alcaldesa pidió a la base trabajadora del ayuntamiento que no se olviden de que está, administración ha apoyado como ninguna otra a los trabajadores. Estado Por presuntas represalias despiden a funcionarios del Ayuntamiento de San Jerónimo

Dijo que los líderes sindicales en Acapulco, traen otros intereses, próximamente, habrá un cambio de secretario general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg) a nivel estado, y estos ya traen a sus candidatos a dicho cargo, y entonces quieren hacer un escándalo utilizando a la base trabajadora sin tener razón.

“Que no se le olvide a la base trabajadora, que está administración como ninguna otra, los ha apoyado, que no se les olvide que los liberamos del buró de crédito donde estaban boletinados a nivel nacional cinco mil trabajadores, que no se les olvide que se debía el IMSS y el Infonavit, y que pagó está administración para que tuvieran derecho a estos beneficios”, expresó.

La primera edil de la ciudad, refirió también que, como alcaldesa, no puede permitir que, en el ayuntamiento, se tenga cientos de basificaciones, como dejo “Evodio” 400 basificaciones, porque esto es un crimen a los dineros del pueblo.

Dijo que, como autoridad, es muy responsable y además las finanzas que tiene en este momento el ayuntamiento, no son suficientes para basificar cómo lo hizo mi antecesor.

Señaló que, como gobierno, han estado en constantes platicas y han sido muy respetuosos con los sindicatos y con la base trabajadora, y recalcó que su administración ha cumplido con pagos de marcha y jubilaciones, esto con la finalidad para que en vida disfruten del trabajo de tantos años.

Recalcó que, como gobierno, estarán muy atentos para ver si se da un emplazamiento de manera legal, para contestar de manera legal, pero si es un emplazamiento o un paro ilegal en las dependencias del ayuntamiento, también vamos a actuar conforme a lo que marca la ley, levantando actas administrativas.

Por otro lado, ante habitantes del poblado de la Venta que asistieron al acto de clausura de los talleres, la presidenta de Acapulco, afirmó que se está venciendo al Covid-19, porque se ha actuado de manera responsable, y llamó a seguir cumpliendo con las medidas de prevención sanitaria que están establecidas para contener el virus.