Convocan familiares de Yoselin a concentración en La Diana

Familiares y amigos de la Yoselin Patricio Vendrel desaparecida la mañana del viernes 20 de mayo convocaron a la sociedad en general a sumarse a la concentración para exigir a los gobiernos la aparición con vida de la joven estudiante.

A través de redes sociales con una fotógrafa de Yoselin invitaron a sumarse a las 3:30 de la tarde en la Diana Cazadora, con el mensaje “Paren todo, nos falta Yoselin”, donde además piden llevar carteles de búsqueda con mensaje, engrudo, fotografías y cinta adhesiva.

Yoselin, fue privada de su libertad por sujetos armados cuando se dirigía al centro educativo de nivel medio superior CECYTEG, ubicado en la colonia San Agustín y quien iba acompañada por su no novio al que dejaron golpeado.

Diferentes colectivos feministas han compartido la invitación en sus redes sociales señalando sólo de esa manera es como el gobierno “medio actúa”, así lo señaló Yolitzin Jaimes Rendón, feminista guerrerense.

“Si tú no exiges el regreso de tu familiar ellos no moverán un dedo, lo que se ha visto recientemente es que tomando las vialidades importantes y paralizando a una ciudad es como actúan o medio actúan, porque ahí ya no sólo tienen el reclamo de la familia y de las feministas, sino de una sociedad, que quizá lo que le interesa es el paso vehicular, pero al final es presión”, destacó la activista.