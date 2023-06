Convocan a marcha contra construcción de hospital del ISSSTE

Vecinos del fraccionamiento Costa Azul convocan a todos los acapulqueños a participar en una marcha en contra de la construcción del hospital del ISSSTE en las instalaciones del Centro Internacional Acapulco, ubicado en plena zona turística.

La cita es el próximo domingo 2 de julio, a las diez de la mañana, en la Glorieta ubicada en la calle Cristobal Colón, de dicha colonia mencionada, partiendo en dirección al CIA, donde pedirán a los tres ordenes de gobierno edificar el nosocomio en otro lugar de Acapulco.

Los colonos reiteraron que se interpondrá un juicio de amparo debido a que el uso de suelo de ese terreno es para uso de índole turístico y no de servicios, respaldándose en la ley 790 de Asentamientos humanos en su articulo 1.

La cual señala que “se debe establecer las normas básicas para regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, con pleno respeto a los derechos humanos y sociales, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el estado y los municipios”.

Destacaron que no se niegan a la construcción del hospital del ISSSTE, ya que es primordial para la atención de los derechohabientes. No obstante, coinciden con empresarios que debe de construirse en un espacio adecuado el cual cumpla con el uso de suelo, no afecte con el ambulantaje, ni el trafico vial en la zona turística.