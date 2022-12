Contratan más camiones para la basura

La presidenta de Acapulco Abelina López Rodríguez, dijo que su gobierno contrató un total de ocho unidades para hacerle frente al problema de la proliferación de tiraderos de basura en distintos puntos de la ciudad, estos se sumaran a los 45 camiones que tiene Saneamiento Básico.

En entrevista durante un recorrido por la playa Papagayo, la presidenta dijo que el costo económico que tendrá la renta de las unidades por cuatro semanas, será de un millón de pesos.

"Estamos haciendo lo que nos corresponde en el tema de la basura, pero yo entiendo que no es fácil meter a la base trabajadora al ritmo que nosotros llevamos, el tema de la basura no es descanso, yo no descanso y aunado a esto una base flotando de 200 mil personas en está temporada, aumenta la basura, y ahora rentamos ocho camiones para hacerle frente a los puntos más álgidos donde tiran basura como el Mercado Central, el Coloso para no sacar de la ruta a los demás camiones", expresó.

La alcaldesa, indicó que ante el problema de la basura, buscará contemplar para este 2023, la compra de siete camiones más de la instalación se tres centros de transferencias para mejorar un poco el problema de la basura.

Entre las unidades que se contrataron hasta el próximo 20 de enero a una empresa local y una de la ciudad de Querétaro, se encuentran cinco tractocamiones, dos retroexcavadoras y un roll off.

En octubre, de este año, la presidenta adquirió 35 nuevos camiones recolectores de basura en 96 millones de pesos, las unidades serían según la propia presidenta suficientes para enfrentar el problema de los tiraderos de basura que mantuvieron al puerto con una alertasanitaria que duró mas de seis meses.

Explicó que estas unidades, estarán atendiendo el tema de la basura en zonas como el Mercado Central, la Unidad Habitacional EL Coloso, La Luis Donaldo Colosio y la colonia Nopalitos.