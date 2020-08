Continuarán trabajos de reordenamiento de Acapulco: Adela Román

Luego de asegurar que se tiene indentificados a quienes están orquestando las movilizaciones en la ciudad, la presidenta Adela Román Ocampo, afirmó que su gobierno y la federación, seguirán con los trabajos de reordenamiento de la ciudad.

"No se trata de quitarles el pan de la boca a los acapulqueños, se trata de poner orden en la ciudad, y en las playas, donde se tenían bodegas donde la gente hasta vivía en esos lugares, y algunos otros servían hasta de hotel de paso, y guaridas para realizar actos delictivos, esto, no quiere decir que todos los vendedores son delincuentes eso no me atrevo a decirlo", expresó. Estado Presentan programa "Apoyáme mi educación esta en tus manos"

En entrevista minutos después de haber dado a conocer el programa, "Apóyame Mi Educación está en tus Manos", junto a la presidenta del DIF Acapulco, la primera edil de la ciudad, informó que ya sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de la PROFEPA, y de Semarnat para reafirmar la continuidad de las acciones para el reordenamiento de la ciudad.

Agregó, que hay gente que no le gusta vivir en el orden, pero por eso está la autoridad, para aplicar la ley pero con justicia, "si permitimos que Acapulco, siga en la anarquía, sufrimos todos los que vivos aquí".

Adela Román Ocampo, dijo que en el tema de las concesiones en la zona Federal Marítimo Terrestre, serán respetadas pero dentro de los límites que están debidamente marcados en los documentos expedidos por las autoridades federales, por lo que aquellos negocios que estén invadiendo áreas, serán alineados como lo marca la ley.

Por otro lado, reafirmó su postura de estar dispuesta a contender por la gubernatura del estado, si su partido determina que sea mujer la que encabece la candidatura en el 2021.

Por último, manifestó que sostendrá una reunión con dirigentes de los sindicatos del SUSPEG en Acapulco, para retomar temas de los trabajadores como el ISR, que representaba para el ayuntamiento un sudsiedio de más de 60 millones de pesos al año.