Continúan sin reconstrucción restaurantes de Playa Revolcadero

A más de un mes de los daños de huracán John, en playa Revolcadero en la zona Diamante de Acapulco, restauranteros mantienen sus negocios bajo la destrucción que los dejó el fenómeno meteorológico.

Los pequeños empresarios de la zona conocida como El Pueblito, manifestaron que algunos restaurantes aún se encuentran sin los techos, sin paredes, sin puertas y sin muebles para poder atender a los pocos visitantes que llegan a esta zona del puerto.

Guadalupe Rivero restaurantera en la zona El Pueblito, dijo que no tuvieron apoyos por parte de la federación para reparar sus negocios después de que John, los destruyó.

Dijo que la situación está complicada porque no tienen apoyos por el gobierno, y es muy escasa la presencia de turistas en la zona de playa Revolcadero después de que el huracán John, provocó que se perdiera la zona de arena.

“Estamos en crisis desde ese huracán que vino a destruir lo poquito que teníamos, hoy no hay nada vivimos con los poquitos turistas que llegan nada más a los negocios porque ya son clientes, pero en las playas no hay nada, no sabemos hasta cuándo va a cambiar la situación, si no tenemos el apoyo no vamos a rehabilitar luego los negocios y ya viene la temporada de fin de año”, dijo.

Señaló que son más de 100 los restaurantes de Playa Revolcadero los que están afectados, pero algunos siguen cerrados porque no han sido rehabilitados por falta de recursos económicos.

La restaurantera, indicó que en Playa Revolcadero se podría tener una mala temporada de vacaciones de fin de año, si es que no se tiene el respaldo de las autoridades para cambiar la situación de desastre que aún se tienen en los negocios tras el paso del huracán John.

Los restaurantes de la Playa Revolcadero, son parte de los casi 63 mil negocios que resultaron afectados por el fenómeno naturales, dejándoles pérdidas por mil 500 millones de pesos.