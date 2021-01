Continúan protestas de mujeres contra candidatura de Félix Salgado

Mujeres vestidas de negro y cubriéndose el rostro, protestaron en la zona turística del puerto a la altura de la Diana Cazadora, para exigir que no se permita la candidatura por Morena a la gubernatura de Félix Salgado Macedonio.

Molestas y lanzando consignas de “un violador jamás será gobernador”, quemaron un monigote que en la cara traía la fotografía del ex senador con licencia Salgado Macedonio. Estado Protestan mujeres en la Fiscalía contra Félix Salgado

Las mujeres, integrantes del colectivo "No estás sola", se dijeron molestas e indignadas porque un “hombre con una carpeta de investigación abierta y una denuncia ratificada está postulándose para una gubernatura de un estado con séptimo lugar en feminicidio y tercer lugar en homicidio doloso de mujeres”.

Una de las participantes en el movimiento, dijo que las mujeres que han tenido acompañamiento saben de la indiferencia de las autoridades.

“Sabemos que Guerrero siempre ha sido un estado ignorado y siempre hemos sido el patito feo de la República y nos han querido pisotear y hoy las mujeres de Guerrero decimos que no queremos esto”.

Dieron a conocer que ellas tienen 2 mil delitos de violación sin resolver y rezagados dentro de la fiscalía general del estado (FGE) aunque las cifras oficiales sean otras. #Local 🔴 | Mujeres realizan protesta en contra de Félix Salgado Macedonio pic.twitter.com/LgILjkKdN3 — El Sol de Acapulco (@elsoldeAca) January 13, 2021

Aseguraron que su movilización no es partidista y no les interesa quien gane o pierda y lo único que les importa es que todos los candidatos a cargos de elección popular de cualquier partido político, es que no tengan señalamientos de agresión sexual o violencia contra las mujeres.

Consideraron que no es justo que una mujer sufra acoso y la molesten por denunciar a un violentador.

“Hay muchos políticos que tienen denuncia por violación pero aquí lo grave es que este señor (Félix Salgado) quiere gobernar nuestro estado y lo más grave es que cualquier hombre que violente a una mujer ya se siente engrandecido”, señalaron.

Las inconformes, realizaron pinta en el pavimento para exigir que no se permita la candidatura a Félix Salgado Macedonio ser candidato a gobernador en las próximas elecciones.