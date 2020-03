Continuamos las gestiones para concretar obras de impacto: Adela Román

La presidenta de Acapulco, Adela Román Ocampo, informó que continúa gestionando recursos en la ciudad de México para concretar obras de impacto que saquen al puerto del rezago y abandono en que lo dejaron administraciones pasadas, e indicó que el año pasado, no se lograron concretar la construcción de un segundo nivel en la avenida Adolfo Ruiz Cortines y un eje vial en el entronque peligros de que comunica la Avenida Ejido, con Vallarta, Baja California.

En entrevista luego de concluir una gira de trabajo por las colonias Vicente guerrero donde inauguro dos aulas en la escuela primaria “24 de febrero”, con una inversión superior a un millón de pesos y la pavimentación de la calle Silvestre Castro en la colonia Héroes de Gurrero, la presidenta dijo que lamentablemente son deudas institucionales heredadas por pasadas Local No se construirá la presa La Parota en Cacahuatepec, porque el pueblo la rechaza: SEMARNAT administraciones que se tiene que pagar, sin embargo, estas afectaron la realización de obras. Local Empresarios reconocen interés de alcaldesa por reunirse con la Cofepris

“Entonces este año donde también se nos quitara una gran cantidad de dinero como competo de pagos, tenemos que ser mas escrupulosos con el gasto, pero esto, no nos va a impedir que llevemos por lo menos una obra a las colonias, sobre todo me preocupa mucho la electrificación, para evitar que la gente sea asaltada, que sea golpeada, en un Acapulco con tantas carencias, se deben de priorizar las cosas, le vamos a dar importancia a los mas urgente a los más importante”, precisó Román Ocampo al término de su gira.

Dijo que de forma constante viaja a la Ciudad de México, ha realizar gestiones para tener recursos para beneficiar a Acapulco, he estado en el director de zonas federales de la Semarnat, a quien le he solicitado que se le dé al ayuntamiento la administración de algunas playas para convertirlas en ventanas ecológicas como la del Golfito, el tramo de playa Carabali hasta el hotel Kristal Beach.

Además de la playa Manzanillo la recién recuperada, para poder hacerla incluyente con sillas anfibias, y el islote de Caletilla el cual está hecho una “porquería”, en estos momentos, tenemos esperanza de tener resultados favorables que beneficien a los acapulqueños, además advirtió que su gobierno seguirá clausurando las empresas y particulares que no estén conectadas sus descargas de aguas negras a la red hidrosanitaria.

Adela Román Ocampo, agregó que en un lugar lleno de carencias como Acapulco, se deben de priorizar las cosas, para darle importancia a lo más urgente, y a lo más importante en las colonias populares.

En cuanto al tema de la iniciativa “UnDíasinMujeres”, de este próximo nueve de marzo a nivel nacional, la presidenta, dijo que el gobierno federal que encabeza el presidente André Manuel López Obrador, tiene muy en claro el respeto a las mujeres y ha pedido que s eles de toda la oportunidad para que participen en los cargos públicos.

Agrego que como alcaldesa de Acapulco, no está en contra de la iniciativa del nueve de marzo, porque todo aquello que vaya en favor de la mujer, lo malo es que atrás de este, está la ultraderecha eso es muy claro, pero esta el yunque al que pertenecen, Felipe Calderón, Vicente Fox, y sus respectivas esposas, pero el objetivo de visibilizar la problemática de la mujer es importante, y adelanto que no se le descotara el día a las que decidan no ir a trabajar ese día.

Destacó que su toma de protesta como vicepresidenta de la CONAMM, fue de manera sorpresiva porque no ella sabia que su nombramiento que respaldaron todos los presidentes de las distintas fuerzas políticas como el PAN, PRD, MORENA, Petistas.

Por último la presidenta Adela Román Ocampo, dio a conocer que en los próximos días estará en la ciudad, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, para inaugurar alguna sobras que se realizan en las colonias populares, y a la inauguración de la Convención Bancaria.