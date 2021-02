Continúa deterioro de módulos de sanitización instalados por el DIF Guerrero en Acapulco

A pesar de que Guerrero se encuentra en semáforo rojo por alto nivel de contagios por la covid-19, algunos módulos de sanitización y lavado de manos que instaló el gobierno del estado siguen sin funcionar debido a que fueron vandalizados o no cuentan con agua potable desde hace varios días.

Derechohabientes del IMSS denunciaron que el módulo que se ubica cerca de la entrada principal del hospital Vicente Guerrero no funciona porque no sirve el lavabo del cual se robaron la llave y los dispensadores de gel antibacterial están vacíos, además no hay papel para secar las manos.

“Tiene varios días que está así ya no viene la persona que estaba de encargada, se acaba el agua y no rellenan el tinaco, así no sirve y este en particular lo usa mucha gente que viene aquí al hospital es muy importante, pero lo han descuidado, ojalá y lo reparen pronto”, dijo Rubén uno de los usuarios.

Por su parte, la señora Magdalena López dijo que los módulos son de gran ayuda para los derechohabientes, sobre todo los que no llevan gel antibacterial y dijo que al principio daban también cubrebocas a las personas, pero ahora ya no hay nadie encargado de este lugar en la avenida Ruiz Cortines.

Cabe mencionar que en las últimas semanas usuarios han reportado diversos desperfectos en varios de estos módulos, sobre todo los ubicados en las zonas más concurridas como el zócalo porteño, Galerías Diana, La Condesa y Galerías Acapulco, mismos que han sido vandalizados y no cuentan con vigilancia policiaca.