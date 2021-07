Contaminación está acabando con el río de La Sabana

El río de la Sabana, se ha convertido en un canal de aguas negras, pesticidas y herbicidas, así como de toneladas de basura que se depositan a cielo abierto en sus márgenes, que está provocando el ocaso de la flora y fauna de la laguna de Tres Palos, principal fuente de sustento de miles de familias de los pueblos ribereños.

Los ambientalistas, a pesar que emprendieron una jornada de denuncia y peticiones a las autoridades para que se haga algo para frenar el deterioro de este afluente y que no ponga en riesgo la salud de las familias que viven asentadas en las comunidades y asentamientos humanos que están en su rivera, no han tenido éxito y alertan sobre las consecuencias que esto puede acarrear si no se hace algo en el corto plazo. Local Con aguas negras dan la bienvenida a turistas

Este cuerpo de agua, nace en la Sierra Madre del Sur, en el cerro San Nicolás, conocido como el arroyo Aguacatillo, de ahí inicia su recorrido a la parte baja para desembocar en la laguna de Tres Palos y la Laguna Negra de Puerto Marqués, pero debido al surgimiento de nuevas colonias, se convirtió en basurero y sitio de descarga de aguas residuales.

Del trabajo de campo que se ha realizado del río de la Sabana, se entregaron oficios, tanto al gobierno federal, al estado y al ayuntamiento de Acapulco, para advertirles del aumento de la contaminación de este afluente, pero no se hizo nada y se dejó crecer el problema.

El ambientalista, Bernardo Salas Roldán, explicó que el problema inicia desde el nacimiento del arroyo, que cuenta con 57 kilómetros de recorrido, pues todos los asentamientos humanos que hay en su recorrido, por carecer de plantas tratadoras de aguas residuales y sistema de drenaje, vierten las descargas de sus retretes a este cuerpo de agua.

Dijo que en el diagnóstico que elaboró ante la magnitud de la contaminación, describe que a pesar del importante aporte continúo del sedimento que arrastra río abajo, lo explotan como material de construcción y con esto provocan la pérdida de volumen de la laguna de Tres Palos, pero solo es uno de los problemas que enfrenta.

Esto, porque aparte de las aguas negras que se vierten, también se descargan desechos y residuos; además de pesticidas y herbicidas de las áreas agrícolas, pues con esta agua altamente contaminada se riegan las hortalizas, las parcelas de maíz y todo tipo de plantas comestibles que se cosechan en los campos de cultivo.

Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Salas Roldán, señaló que el agua tiene un flujo diluido residual, lo que ha conllevado que no se pueda aprovechar, a esto hay que añadir que, en las zonas urbanas, las márgenes del río se han convertido en basureros a cielo abierto, en donde también tienen su destino final animales muertos.

Sobra decir que los mantos friáticos sufren de filtraciones de aguas superficiales contaminadas, por lo que hace imposible su consumo humano, pero lamentablemente existe una total indiferencia por parte de las dependencias del gobierno federal, llámese Comisión Nacional del Agua (Conagua), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la propia SEMARNAT.

Lo mismo ocurre con las dependencias del gobierno del estado que son responsables del cuidado del medio ambiente, que no han hecho nada y tampoco ha sido de interés del ayuntamiento de Acapulco, por lo que la creciente contaminación del río de la Sabana, es por el momento irreversible, a menos que se haga una importante inversión para atender el problema.

EL CONGRESO DE GUERRERO, YA LEGISLÓ PARA ATENDER LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO DE LA SABANA Y LA LAGUNA DE TRES PALOS

El diputado integrante del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, Moisés Reyes Sandoval, afirmó que, el fuerte problema de contaminación del río de la Sabana, se arrastra desde hace varios años, por eso presentó ante el pleno una iniciativa de Ley, para que se inspeccione el origen de la contaminación y se construyan plantas tratadoras de aguas residuales.

Explicó que, esto tiene como objetivo que estas aguas altamente contaminadas sean tratadas, antes de llegar a la laguna de Tres Palos y la Laguna Negra de Puerto Marques, pero admitió que se trata de una inversión de alta envergadura, que llevará al menos cinco años y por eso trabajó con la PROFEPA y con la misma Conagua.

Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Admitió que este afluente ha dejado de ser un río y se ha convertido en un canal de aguas negras, por lo que en la iniciativa que presentó en el Congreso de Guerrero, uno de los puntos establece que las personas que sean sorprendidas arrojando sus desechos del drenaje a este cuerpo de agua, se les aplique la cárcel.

“Pero esta misma regla aplica a las unidades habitacionales, empresas, hoteles y nuevos desarrollos de vivienda, pero principalmente a las refresqueras y la cementera, que son también portadoras de aguas residuales a este afluente, a las que también tendrán que hacer la reparación del daño”, precisó el legislador de Morena, Reyes Sandoval.

Ahora, señaló que tocará a las dependencias federales, estatales y municipales, aplicar esta ley, porque ya se cumplió con el marco jurídico y ahora queda que se aterrice en los hechos, para que se frene la contaminación del río de La Sabana, que es el principal causante de la contaminación de la Laguna de Tres Palos.

Destacó que es sumamente importante que las autoridades electas, es decir, desde la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda y la alcaldesa electa, Abelina López Rodríguez, tomen nota del asunto y lo atiendan, porque el río de la Sabana, no va a aguantar más la contaminación.

LA FALTA DE EQUIPO PARA LA RECOLECCION DE LA BASURA, CAUSA DE LOS TIRADEROS A CIELO ABIERTO EN EL RIO DE LA SABANA

Son alrededor de 120 toneladas de basura que son arrojadas al día al río de la Sabana, dijo el ex director de Saneamiento Básico Municipal, José Alberto Alonso Gutiérrez, quien admitió que, las deficiencias que existen en el servicio de recolección de los desechos sólidos, es una parte de las causas de los tiraderos a cielo abierto.

Recordó que cuando tuvo la responsabilidad de la dependencia de saneamiento básico, uno de los problemas que enfrentó fue la falta de equipo y unidades para poder atender la recolección de los desperdicios que se generan en colonias como Arroyo Seco, Ciudad Renacimiento, Cruces, La Máquina y de las Unidades Habitacionales Coloso y Colosio.

Recordó que en su momento se hizo lo que se pudo y aunque se dieron resultados, sin embargo, otro de los problemas que existen es que las personas no tienen la cultura de dar un buen destino final a la basura, pues si no la recogen, le es fácil irla a tirar a los márgenes del río.

Alonso Gutiérrez reconoció que, el problema se agudizó en la presente administración municipal, debido a que no se atendieron las deficiencias de la dirección de Saneamiento Básico, pues se carece de nuevas unidades recolectoras y de equipo para el personal.

Todo esto ha provocado que sean cotidianas las denuncias por tiraderos clandestinos, pero no solo afecta al río de la Sabana, pues el problema se extiende prácticamente en toda la ciudad, ahora con mayor frecuencia en la zona Diamante, en Llano Largo y el punto conocido como la Marquesa.

LA CONTAMINACIÓN DEL RIO DE LA SABANA, NO ESTA EN LA AGENDA DE LAS AUTORIDADES

La presidenta de Corazones Ambientalistas de Acapulco, Mónica Corazón Gordillo Escalante, sostuvo que la contaminación del río de la Sabana, no ha formado parte de la agenda de los tres niveles de gobierno y han optado por la política de la indiferencia, desde hace muchos años.

Tal situación ha derivado que la aguas negras y todo tipo de desechos sean descargados de manera cotidiana al arroyo, provocando una alta contaminación y problema de salud para las personas que habitan en colonias y comunidades asentadas en su recorrido.

Desgraciadamente la omisión de las autoridades, está condenando al río y a la laguna de tres Palos, que es el destino final de toda esta contaminación que está extinguiendo la flora y todas las especies que son el sustento de los pescadores.

Gordillo Escalante señaló que hasta el momento se ha minimizado los brotes de enfermedades de la piel y las de tipo gastrointestinal, porque son en un bajo porcentaje, sin embargo, existen y tampoco se hace nada.

Citó que en Ciudad Renacimiento existen escurrimientos de aguas negras en las calles y tampoco se han tomado acciones, mucho menos se pone atención al problema de la contaminación del río de la Sabana.

En suma, mientras no se tome con seriedad el tema de la contaminación y se destine un presupuesto, no solo será un asunto ambiental sino que afectará la principal fuente de ingreso de los acapulqueños, que es el turismo.