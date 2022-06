Contaminación a la bahía de Acapulco, letra muerta

A pesar que se destina un presupuesto para atender el tema de la contaminación de la bahía del puerto de Acapulco, a nadie le interesa prevenir el impacto ambiental y frenar que las aguas negras sigan llegando al mar.

El presidente de Eco integración Social, AC, Bernardo Salas Roldán, expresó lo anterior y lamentó que la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, oculte los escurrimientos de las aguas contaminadas con coliformes diciendo que es lodo, cuando se trata de descargas clandestinas del drenaje.

El comentario lo hizo porque durante el paso del huracán Agatha, se viralizó un video que documenta escurrimientos de aguas negras a la bahía, pero la primera autoridad del municipio salió rápido a declarar que se trataba de lodo, por lo que el ambientalista criticó que no le informen que se trata de vertimientos del drenaje que se hacen a las cuencas y que las lluvias se encargan de arrastrar al mar.

Salas Roldán dijo que a unas horas del Día Mundial del Medio Ambiente, en Acapulco no hay nada que festejar, porque el medio ambiente no está en la agenda de la presidenta municipal, López Rodríguez, de otro modo no se explica porque la ciudad está entre charcos y escurrimientos de aguas negras.

Afirmó que no se ha invertido para rehabilitar la red hidrosanitaria, mucho menos hacer cumplir la ley ambiental en contra de quienes hacen sus descargas clandestinas en las cuencas y arroyos, de manera impune.

Tampoco ha cumplido con las observaciones que le hizo la Comisión Nacional del Agua, que la instruye para que haga la corrección de la red hidrosanitaria y a la vez sancionar a quienes vierten sus fosas sépticas a las cuencas o los cauces de arroyos.

Por tanto, el tema de la contaminación sigue siendo letra muerta. También le pidió a la alcaldesa Abelina López, que no de deje engañar por su director de Ecología, porque no es tomándose el agua que escurre al mar, como se puede asegurar que no es agua de drenaje, sino examinandola en el laboratorio.