Constantemente grupos de turistas quedan varados en la Isla de La Roqueta: Robin Sidney

La presidenta de la asociación Pro Defensa de la Isla de La Roqueta, Robin Sidney, aseguró que constantemente grupos de turistas quedan varados en el mencionado sitio por no acatar las indicaciones de los prestadores de servicios turísticos.

En declaraciones, la activista aclaró que los paseantes no fueron rescatados por la Marina Armada, sino trasladados por la institución castrense, ya que la Roqueta no representa un riesgo para la población al no existir animales o personas peligrosas. Estado El Triángulo del Sol registra una ocupación hotelera del 17.1 por ciento

"La hora de salida de la isla es a las 5:30 de la tarde, esta hora está impresa también en su boleto, lo que pasa es que éstas personas no acatan las normas y se van a caminar tarde, se sientan en uno de sus hermosos miradores", indicó.

La presidenta consideró que los paseantes deben estar más al pendiente de las indicaciones, con la finalidad de que ya no ocurran sucesos como el mencionado que circuló a nivel nacional a través de los medios de comunicación.