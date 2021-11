Congreso tiene decisión final para elegir Fiscal: Evelyn Salgado

Al informar que ayer se cerró la terna, donde se inscribieron más de 20 aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, afirmó que la decisión corresponderá al Congreso de la entidad y no al gusto de quien encabece el Poder Ejecutivo de la entidad.

“Ya no va a ser como antes que el gobernador o la gobernadora ponía al Fiscal a su gusto, aquí tiene que ser de acuerdo al perfil, de acuerdo a la capacidad y de acuerdo a lo que ellos decidan”, dijo.

Entrevistada en Acapulco, luego de poner en marcha la Feria del empleo, Salgado Pineda informó que sostuvo un encuentro con el presidente de la Junta de Coordinación del Poder Legislativo, Alfredo Sánchez Esquivel, para analizar diversos temas y que en el encuentro surgió el tema del relevo en la Fiscalía y le dijo que fueron más de 20 los que se inscribieron.

“Tengo entendido que son más de 20 los que se registraron, hubo buena participación, tuve una reunión con algunas diputadas y diputados, ellos son los que tienen que definir, van a revisar cada perfil, es lo que están haciendo, ayer ya se cerró la convocatoria”, dijo.

Lee también: Considera ONU matrimonios tempranos una forma de violencia

La gobernadora precisó que los legisladores “analizarán a partir de hoy los perfiles” de los aspirantes a Fiscal y aseguró que “la decisión final tiene que ser del Congreso, ellos deben hacer la terna y definir cada perfil”.

Instala Torruco Comité de Tianguis Turístico

Sobre la visita del secretario de Turismo a Guerrero, Miguel Torruco Marqués, esta tarde en Acapulco, indicó que será para instalar el comité del Tianguis turístico que se realizará el año próximo en el puerto.

Indicó que el arranque de los preparativos de la feria turística será muy importante para Acapulco y que con ello se impulsará la economía de la ciudad y otros rubros que serán de suma importancia para el puerto y los prestadores de servicios turísticos donde se incluirá a los tres niveles de gobierno.

En el tema de la cercanía de la temporada vacacional y el descuido de la población para el uso del cubrebocas, la gobernadora llamó a la sociedad a mantener las medidas de salud para evitar contagios de Covid-19 tomando en consideración la cuarta ola de contagios que se registra en Europa y otros países.

Confirmó que se realizará la pirotecnia en Acapulco al cierre de año y que se adoptarán medidas más estrictas con el uso de cubrebocas y aplicación de gel antibacterial, así como la sana distancia en los eventos que se proyectan donde se tenga concentración masiva de personas.

Sobre el caso de las protestas en Derechos Humanos, Evelyn Salgado mencionó que ya se reunió con la titular de este órgano y se busca una solución a las demandas de los trabajadores.

No permitirá acciones contra niñas y mujeres en la Montaña

Evelyn Salgado, hizo un reconocimiento a Tlachinollan por su intervención en el tema de los derechos humanos de las niñas y mujeres en la región de la Montaña de Guerrero.

Reconoció que se está avanzando en el tema, porque ya se están denunciando estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres y señaló que se está dando un paso adelante en busca de erradicar de raíz estas prácticas de usos y costumbres de los pobladores de la Montaña.

Aseguró que se tiene varias acciones donde intervienen organismos internacionales como la ONU para que se haga conciencia entre la sociedad y se pueda desterrar la venta de niñas en matrimonios.

“Se necesita que entre también la Fiscalía porque no pueden quedar impune este tipo de acciones, la misma ley 701 lo dice, que no puede haber nada por encima de la Constitución. La Constitución va por delante y no vamos a permitir violaciones a los derechos humanos de las niñas y de las mujeres en la Montaña”, mencionó.