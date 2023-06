Conflictos sindicales cerraron hoteles en Acapulco

En el puerto de Acapulco varios hoteles que funcionaron hace varias décadas en las zonas Dorada y Tradicional, quedaron en completo abandono y en ruinas debido a problemas con sindicatos que representaban en ese momento a la base trabajadora.

Estos inmuebles ubicados a la orilla de la costera Miguel Alemán se encuentran deteriorados, convertidos en sitios inseguros, en tiraderos de basura y a punto de colapsar debido a que no tienen ningún trabajo de rehabilitación por parte de quienes fueron o siguen siendo sus propietarios.

Local Hoteleros de la zona Tradicional de Acapulco se resisten a cerrar

Algunos empresarios de la industria sin chimeneas, como Héctor Estrada en la zona Tradicional, aseguran que estos inmuebles se han perdido porque los sindicatos llevan a grados muy complicados los problemas laborales que en muchas ocasiones no son resueltos por actitudes negativas de los dirigentes obreros.

“Se debería de considerar un programa de rescate de estos inmuebles por parte de los propios propietarios o por las mismas autoridades de los tres niveles de gobierno, debido a la mala imagen que dan al destino de playa, o por el riesgo que estos representan para los mismos turistas y acapulqueños”, expresó.

Dijo que las presiones sindicales no deberían de existir porque los empresarios no están negados a responder a las exigencias de los dirigentes, pero en ocasiones las demandas que muchas veces acaban con las empresas,están fuera de la realidad, son inalcanzables para los empresarios que en ocasiones no tienen ni los ingresos económicos que se requieren para cubrir nomina, servicios e impuestos.

Doble Vía El Cantamar, centro nocturno donde actuaron las cuatro rumberas mas bellas que hayan pisado México

Aseguró que, en Acapulco hay más de cinco o diez inmuebles deteriorados o cerrados por conflictos sindicales, sobre todo en la zona Tradicional donde las hospederías son pequeñas y en ocasiones, sale más caro mantenerlas funcionando por el poco turismo que llega al puerto.

Manifestó que entre los sindicatos que han ayudado por sus conflictos sindicales a cerrar hoteles, se encuentran la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que mantiene la mayoría de los contratos colectivos de trabajo en Acapulco, así como la CROC en su momento.

El empresario hotelero,dijo que se deben de considerar algunas acciones en este tema, debido al mal estado en el que se encuentra y al riesgo que representan los inmuebles cerrados sobre la Costera y la zona de Tradicional del puerto.