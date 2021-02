Confirma titular de Sectur que playas de Guerrero no serán cerradas

El secretario de turismo en Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona confirmó que no serán cerradas las playas en los diversos destinos de la entidad, pero sí habrá medidas más drásticas para que los visitantes respeten las reglas dictadas por la Secretaría de Salud.

Durante su participación en la conferencia de actualización de casos, el funcionario estatal, hizo un llamado a los visitantes y prestadores de servicios para que, usen cubrebocas, respeten la sana distancia y acaten los horarios establecidos. Local A favor Héctor Astudillo que turismo sea actividad esencial durante la pandemia

"Los destinos turisticos de Guerrero no están cerrados, pero hay reglas, la gente no guarda su distancia, no mantiene la distancia, hemos visto imágene y videos de como en las playas no se han respetado los protocolos y si un visitante viene contagiado contagia al mesero y a la camarera", expresó.

Rodríguez Escalona, señaló que, se retomará el programa Guerrero Punto Limpio que ahora se tratará de capacitar en medidas para cuidarse de forma personal y será un médico quien otorgue las pláticas sobre todo lo que desencadena el Covid-19.

Señaló que, este fin de semana largo llegaron solo 45 mil turistas, 71 por ciento menos en comparación con el 2020 donde arribaron 160 mil, todo esto como consecuencia al aforo solo del 30 por ciento en hoteles por el semáforo rojo derivado de la pandemia por Covid-19.