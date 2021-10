Confirma alcaldesa reducción de gestoría social a regidores y síndicos

La alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez, confirmó la reducción en un 50 por ciento de la gestoría económica que reciben los regidores y síndicos de forma mensual, asimismo informó que la deuda con el SAT por no pagar el impuesto del ISR asciende a más de 300 millones de pesos.

En entrevista minutos después de haber encabezado el acto de instalación de la comisión de hacienda en la sala de cabildo, la primera edil manifestó que el proceso de reducción de 140 mil a 70 mil pesos mensuales, por concepto de gestoría social no está a discusión.

La reducción del 50 por ciento de la gestoría social para los regidores del cabildo, representará un ahorro económico para el municipio correspondiente a los meses de octubre, noviembre de diciembre de cuatro millones 830 mil pesos.

Lee también: Arrastra CAPAMA un adeudo de mil 800 mdp

"Vamos en la línea de la austeridad que hemos marcado, la cual esperamos que nos permita tener entre otras cosas, los 300 millones de pesos que se requieren para el pago de los aguinaldos de los trabajadores en el mes de diciembre, vamos a cumplirles porque me queda claro que los trabajadores son la prioridad", expresó.

Aseguró que el gasto de gestoría social de los regidores, no está presupuestado, por lo que el procedimiento de disminuir a 70 mil pesos no está en discusión y se empezada a partir de este mes de octubre.

La presidenta, refirió que seguirá la ruta de la austeridad en su gobierno debido a que no quedó nada presupuestado por la pasada administración.

Por otro lado, Abelina López Rodríguez, informó que el gobierno de Acapulco, debe al SAT un total de 392 millones de pesos por concepto del no pago del impuesto de ISR de por lo menos un año que no realizó la pasada administración, que encabezó la ex alcaldesa Adela Román Ocampo.

Señaló que acordó con autoridades del SAT en una reunión en la ciudad de México, hacer pagos mensuales por 20 millones de pesos, por lo que se espera que en un año y medio, el municipio quede libre de la deuda por este concepto.

En mayo del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó por primera vez a los regidores de Acapulco por tener salarios de hasta 200 mil pesos, posteriormente el 14 de septiembre en la conferencia mañanera, nuevamente el presidente dijo que en Acapulco había pobreza de clase política, debido a que los ediles tenían un salario de 70 mil pesos, además de 150 mil que reciben "Por de bajo del agua".