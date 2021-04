Confía Adela Román que le regresarán la candidatura a Adriana Román

La alcaldesa Adela Román Ocampo, dijo tener confianza que se regrese la candidatura a la diputación local a la ex presidenta del patronato DIF Acapulco, Adriana Román Ocampo a quien la tarde del martes el Tribunal Electoral del Estado le retiró la candidatura bajo el argumento de no haber renunciado al cargo 90 días antes del proceso electoral.

En breve entrevista al término de la sexta sesión extraordinaria de cabildo, la presidenta aseguró que hasta el momento la ex presidenta del DIF, no ha sido notificada de manera personal sobre la resolución por lo que el término empezará a correr cuando tenga la documentación oficial. Estado Piden licencia cuatro alcaldes para participar en elecciones 2021

"La resolución en donde se perjudica a Adriana Román Ocampo, tendrá que caer por su propio peso, confío en que se le regrese la candidatura a la diputación local", expresó.

Recalcó que la persona que preside el patronato DIF en Acapulco, no es funcionaria, no es trabajadora es un cargo honorífico donde no maneja presupuestó económico.

Dijo que en materia electoral, los términos corren muy rápido, por lo que una vez que sea notificada, su abogado ya está preparado para presentar la impugnación en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Estado.

La presidenta, Adela Román Ocampo consideró que una cosa es fiscalizar y otra cosa es manejar presupuesto, y por lo tanto la resolución del Tribunal Electoral del Estado, deberá de caer por su propio peso jurídicamente hablando.