Condena dirigente del PAN presunta agresión de funcionario municipal a mujer

Como un acto deleznable calificó la agresión que sufrió una mujer a manos del director de Ingresos del ayuntamiento de Acapulco, Arturo Francisco Gómez Garduño, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Elias Catalan Ávila, quien aseguró que esto es violencia de género.

El dirigente de los panistas porteños, explicó que es clara la evidencia que circula en un video en redes sociales, que capturó el momento en el que el funcionario, presuntamente bajo los influjos del alcohol, discute con una mujer en un bar y la agrede con el puño cerrado. Local Exigen proceder contra funcionario municipal captado en vídeo golpeando a una mujer

"Este hecho vergonzoso y cobarde, no debe quedar sin castigo, máxime que se trata de un servidor público, de un gobierno de la Cuarta Transformación, que presume defender los derechos e integridad de la mujer" dijo.

El dirigente del blanquiazul, Catalán Ávila, lamentó que el gobierno municipal no se haya pronunciado al respecto, pero más aún, que no haya iniciado una investigación interna, para proceder en contra del director de Ingresos, Gómez Garduño, quien al parecer está trabajando como si no hubiera pasado nada.

Desde su particular punto de vista, es necesario que se siente un precedente, para que este tipo de agresiones no vuelvan a repetirse, mucho menos cuando en estos actos se ven involucrados funcionarios, como en este caso.

"Ojalá que las autoridades defensoras de los derechos humanos hagan su trabajo y no permitan que quede impune esta agresión a esta dama, para no seguir dando la nota, pues nuestro estado ya recibió la alerta de género, sí, por los hechos de violencia contra la mujer", apuntó.