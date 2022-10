Conavi realiza estudios de geofísica en la Guerrero 200

A más de un año del sismo del 7 de septiembre del 2021, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) inició los estudios de geofísica en la Unidad Habitacional Guerrero 200, mismos que se prolongarán por cuatro meses para conocer con precisión los daños que tienen los edificios del lugar con más 40 años de antigüedad y llevar a cabo un programa de rehabilitación en su estructura.

Rafael Durán Maya, coordinador en Guerrero de la Comisión Nacional de Vivienda, dijo que se realizarán tres estudios, que son de geofísica, sismicidad y análisis estructural, para ver cómo están los edificios y que tipo de estructuración se realizará.

Explicó que el primer estudio de geofísica es para ver las condiciones del suelo, lo cuál permitirá saber cómo diseñaron las estructuras en su cimentación.

“Lo que queremos saber primero es como están las condiciones del suelo, y de ahí vendrá un estudio de geotecnia y junto con la de geofísica se van a revisar dos edificios que no hayan sido intervenidos, que no hayan sufrido alteraciones, que no le hayan agregado cuartos o modificado completamente su estructura original”.

Dijo que la revisión de edificios es para poder modelar estructuralmente y saber cómo se tienen que reforzar.

Los estudios servirán para determinar las condiciones del suelo. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

Personal de una empresa privada que se contrató por parte de Conavi lleva a cabo los estudios e inició la colocación de cables y varillas por andadores y parte de la avenida principal; asimismo se supervisaron dos edificios que no han tenido modificaciones y se revisa departamento por departamento.

Explicó que los cables de color naranja que se han colocado son parte de los estudios de geofísica y se les inyecta una corriente eléctrica que se transmite a la varilla que se enterró en la tierra, para con ello saber las condiciones del suelo.

El coordinador de Conavi en Guerrero comento que la Unidad Vicente Guerrero 200, ubicada en la zona Diamante de Acapulco entró en un proyecto de estudios que se hacen a edificios y unidades habitacionales, en la que se incluyeron dos en Chilpancingo que es el Nuevo Mirador y la Unidad Infonavit "Héroes de Guerrero".

Además de los estudios geofísicos, se harán de sismicidad y análisis estructural de los edificios. /Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco.

Comentó que la Unidad Habitacional Vicente Guerrero 200 y la Unidad Infonavit "Héroes de Guerrero", sufrieron daños durante el sismo del 7 de Septiembre del 2021 y la Conavi aplicó recursos para llevar a cabo los estudios.

Mientras que los estudios que se harán en el fraccionamiento Nuevo Mirador son por los daños que sufrió durante los fenómenos meteorológicos "Ingrid" y "Manuel".