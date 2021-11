Con velada darán gracias a la Morenita del Tepeyac

Cada 12 de diciembre, los mexicanos celebran a lo grande a la Virgen de Guadalupe, los vecinos de la calle 10 de la colonia Cuauhtémoc ya realizan los preparativos para su velación el 11 de diciembre por la noche.

Cada año le corresponde a diferentes familias preparar la fiesta, este 2021 tocó a los Nogueda Delgado, a quienes en estos últimos meses el Covid-19 entró a su hogar poniendo al borde de la muerte a uno de los integrantes de la familia.

Meses de insomnio y desesperación pasaron, no obstante nunca perdieron la fe en la virgencita, a quien le prendían una veladora, rezaban y rogaban les hiciera el milagro de sanar a su enfermo.

“Hubo momentos que creí que mi virgencita no me escuchaba, mi esposo ya no caminaba y su oxigenación era muy baja y él no quería que lo internaran”, narró la esposa del enfermo con su voz quebrada.

La familia Nogueda Delgado realizará una fiesta en grande en honor a la Guadalupana. / Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco

En cuanto mejoró y caminó los fieles creyentes fueron a la iglesia para dar gracias por el milagro.

Hoy, a dos mes de haber librado la batalla contra el virus la familia Nogueda Delgado realizó una fiesta en grande a María, madre de Jesús, para la cual llevaron a cabo la elaboración de un mural con su imagen en la pared de la esquina de la calle, realizada por el artista plástico mejor conocido como Víctor Borrego Mendoza, a quien sólo le proporcionaron la pintura que costó más de 2 mil pesos.

Durante la celebración ofrecerán una velada con mañanitas a media noche con grupo musical, en donde también participará una vecina que canta, así como un rosario, toritos, castillo, rifas de despensas y ofrecerán un tradicional pozole blanco de pollo y puerco acompañado de su respectiva botana, para ello algunos habitantes donarán el maíz y para la bebida a cada hogar le corresponde poner lo que tomará.

La familia Nogueda Delgado estima gastarse alrededor de 35 mil pesos en honor a la Virgen de Guadalupe que les hizo el milagro de regresar la salud y bienestar de todos los integrantes de su hogar.