Con protesta reciben a Sheinbaum en reunión con gobernadores

Damnificados censados de diferentes colonias de Acapulco y buscadores de familiares desaparecidos se manifestaron en las inmediaciones del Forum Mundo Imperial, donde la presidenta de México Claudia Sheinbaum sostendrá una reunión con gobernadores del país sobre el Consejo Nacional de Seguridad.

En las protestas demandan el pago del apoyo del gobierno federal que otorgó a los afectados por el paso del huracán John y la búsqueda de las personas desaparecidas.

Lea también: Acapulqueños damnificados por "John" protestan en casa Guerrero

Con pancartas en manos y fotografías de los daños que tuvieron en sus viviendas ciudadanos se colocaron bajo el puente donde pidieron una respuesta favorable del pago del censo, pues aseguraron que sólo les dan “atolito con el dedo”.

“No nos han liberado el apoyo, aquí vamos a estar no queremos perjudicar a nuestro puerto, porque necesitamos del turismo, todos necesitamos que trabajar, pero es injusto todos nosotros solos no podemos arreglar nuestros hogares,cada uno trae cintillo original y no nos han liberado el recurso mire cuanto tiempo ya”.

Los censados mencionaron que han transcurridos mas de dos meses y no tienen una solución y siguen en la lucha, ademas de que han llamado a la línea del Bienestar, sin embargo, solo les dicen que en próximas días se les llamara.

En las pancartas que portaban se leía: “hechos no palabras necesitamos el apoyo, tenemos cintillo, presidenta Claudia Sheinbaum en la colonia Parque Ecológico no recibimos el apoyo que usted prometió. Ya no nos engañen como lo han hecho Sr. Iván Hernández, Ramón Montiel, solución ya señora Presidenta”.

Damnificados por el huracán John que no recibieron el apoyo de la Secretaría del Bienestar se manifiestan al exterior del Forum Mundo Imperial. /Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Local

Asimismo, asociaciones civiles de madres buscadoras exigieron que la Fiscalía General de la República busque a sus desaparecidos y que el gobierno otorgue viáticos para sus actividades pues ellas tienen que costear cada una de sus salidas y es obligación de las autoridades, señaló la representante del Colectivo Memoria, Verdad y Justicia llevaron a cabo e Socorro Gil Guzmán.

“Cada mes nos manifestamos en el zócalo de Chilpancingo y Acapulco ninguna autoridad se acerca para ver como nos pueden ayudar, ya tenemos tiempo visibilizando a nuestros desaparecidos. Hoy si ya nos atendieron que nos darán una reunión pero ya le dije que no, que hoy nos vamos a manifestar que nuestra voz se escuche nuestros desaparecidos necesitan ser buscados, la FGR nos tiene que otorgar búsquedas, nos tienen que dar nuestros derechos, salimos con nuestros propios recursos nos tenemos que quedar a dormir en la calle en el piso, no tenemos viáticos, el gobierno nos debe de dar la seguridad que nuestros hijos salgan a las calles y regresar a nuestros hogares”, destacó.