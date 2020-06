Con protesta, comerciantes del mercado de la Diana advierten apertura de negocios

Comerciantes del mercado de artesanías la Diana, bloquearon de manera intermitente la avenida costera Miguel Alemán para advertir que el próximo día 19 del presente mes reabrirán sus negocios, ya que se están "muriendo de hambre" y el gobierno federal no les ha brindado apoyos para subsistir.

Minutos después de las 13:30 horas, unas 25 personas que se indentificaron como comerciantes y empleados del mencionado lugar, se colocaban en la totalidad de los carriles de la principal avenida a la altura de la glorieta de la Diana Cazadora, donde bloqueaban la circulación por unos momentos mientras el semáforo estaba en rojo.

Una de las comerciantes quien no quiso revelar su nombre, aseguró que fueron censados para recibir apoyos de la autoridad federal pero a la fecha no han recibido nada, por otra parte, aseguró que no pudo acceder a los préstamos ortorgados por el IMSS debido a que al principio de la pandemia dió de baja a dos de los seis empleados con los que cuenta su negocio al ser insostenible el pago de la nómina.

"Nos estamos muriendo de hambre, nuestros empleados; no tenemos para pagar impuestos, luz, agua y todo lo demás por eso necesitamos que el presidente de la República se fije en su gente de Acapulco. No nos va a matar el virus, nos va a matar el hambre", indicó la mujer con voz de preocupación.

La mujer aseguró que están dispuestos a abrir sus negocios el próximo 19 de junio del año en curso, ya que no cuentan con más recursos económicos para seguir pagando sueldos y dejarán desprotegidas a alrededor de 500 familias que dependen de esta actividad.