Con largas filas, comienza dosis de refuerzo a maestros

Con la exigencia de una mayor organización y más agilidad del personal de salud, maestros acudieron al Instituto Tecnológico Nacional campus Acapulco, para aplicarse el refuerzo de la vacuna anticovid.

Este lunes, desde las 8:00 de la mañana, una larga fila era visible, a partir del módulo de inoculación al centro comercial Chedraui, del personal docente que acudió a inocularse.

Lee también: Al 50%, personal en oficinas de Gobierno por Covid: SUSPEG

No sólo soportan el fuerte calor de la mañana, sino también que no hay consideración para quienes llegan en sillas de ruedas, como fue el caso del maestro Víctor, quien tuvo que ir a la par del resto, empujando su silla de ruedas.

Llegué desde las 8:00 de la mañana y pedí a los organizadores que me permitieran pasar, porque debido a que tengo mi pie diabético, traigo muletas y mi silla de ruedas, lo que resulta complicado estar bajo el fuerte sol, pero me dijeron que me formará.

Esperando con sus muletas bajo los rayos del sol. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Hubo otras voces de inconformidad, como el de la maestra Celia, quien también se quejó de la lentitud de la vacunación y la falta de organización por parte de los encargados de la inoculación.

El acceso es restringido en el Instituto Tecnológico Nacional campus Acapulco, en donde el personal médico aseguró que se aplica la vacuna anticovid sin contratiempos y sin incidentes.

Cabe señalar que la meta es aplicar a más de 77 mil docentes el refuerzo de la vacuna anticovid, por eso se habilitaron los 7 tecnológicos que hay en las 7 regiones del estado.