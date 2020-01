Con la vida en vilo y sin dinero

Angustia, desesperación y miedo invaden el presente de miles de usuarios del extinto Seguro Popular, quienes ahora sufren dificultades por que el nuevo proyecto denominado Instituto Nacional de la Salud para el Bienestar (INSABI), no incluye los medicamentos para tratamientos como el cáncer y otras enfermedades crónico – degenerativas, además de análisis y procedimientos quirúrgicos.

Desde el primero de enero del 2020, la vida de doña María Ortiz ha sido un peregrinar, dando vueltas arriba y abajo, sacando copias de documentos y tratando de convencer a los médicos y trabajadores sociales de que su hijo necesita las quimioterapias y otros medicamentos para vencer al cáncer, sin embargo, le respondieron que la nueva estrategia de salud del gobierno federal no contempla la gratuidad de estos biológicos.

Con un nudo en la garganta, María narró que lo primero que pensó es “mi hijo se va a morir” y su preocupación aumentó cuando le dijeron los oncólogos que por cada quimioterapia debía pagar ahora hasta cinco mil pesos, además de otros medicamentos y en su caso hasta por las trasfusiones de sangre que su vástago necesite.

En los hospitales generales, la situación se ha tornado en confusión, los médicos, enfermeras y el personal administrativo están desconcertados, ni los propios directores saben que responder a los pacientes, porque ni si quiera ellos están seguros de cuál es la cobertura del INSABI ni cuando se regularizará.

En nosocomios como el Donato G. Alarcón de Ciudad Renacimiento y el General de Acapulco ubicado en la zona de El Quemado, se han detenido cirugías por la falta de anestesia, así como material de curación, gasas, alcohol y diversos medicamentos que ahora son exigidos a los familiares para poder llevar a cabo los procedimientos.

“Compré anestesia, guantes, gasas, alcohol y un medicamento muy caro para que operaran a mi papá porque dicen que ahora que desapareció el Seguro Popular ya no lo incluye el nuevo, me gaste casi cuatro mil pesos, pero si no operaban a mi papá se iba a morir, empeñé unas cosas que tenía”, dijo Nancy Meza de Ciudad Renacimiento.

Otro problema registrado desde que inició el año es el cobro de cuotas de recuperación que antes no se pagaban, e incluso el rechazo de estudios de laboratorio y procedimientos indispensables como un electrocardiograma, rayos x, o biometría simple, que ahora a decir de los pacientes se les está cobrando en los hospitales.

Esta situación ha desatado una serie de protestas en todo el estado, particularmente en Acapulco, donde a inicios de año familiares de pacientes con Cáncer bloquearon la avenida Constituyentes en Acapulco justo frente a las instalaciones del Instituto Estatal de Cancerología para denunciar que a partir de la fecha les iban a cobrar los tratamientos de quimioterapias y medicamentos para enfrentar esta enfermedad.

“Hay no sé cómo le voy a hacer se me va a morir mi hija, tiene leucemia y no tengo dinero para pagar cinco mil pesos de su quimioterapia, le pedimos ayuda al presidente López Obrador, que nos pague la medicina no tenemos para el tratamiento, por favor se lo pide una madre desesperada, queremos que nuestros hijos vivan, que venzan al cáncer”, declaró la señora Magaly González.

Este viernes 17 de enero, familiares y niños con cáncer bloquearon la costera Miguel Alemán para exigir al gobierno federal les envíe a través del INSABI los medicamentos para que los enfermos continúen con sus tratamientos de quimioterapia de forma gratuita, de lo contrario dijeron los están condenando a la muerte.

Cabe mencionar, que, hasta la fecha solo 13 de los 31 estados del país han formalizado su adhesión al INSABI, y el resto tienen hasta finales de este mes de enero para decidir si se suman o no, de lo contrario el presidente, Andrés Manuel López Obrador, les advirtió que, no se les darán recursos adicionales para el sistema de salud.

Los estados que dijeron sí al Insabi, son, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Puebla, Tabasco y Veracruz, que son gobernados por MORENA, así como Colima, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora cuyos gobernadores son del PRI, además se sumaron las entidades que lidera el PAN como Quintana Roo y Yucatán, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, no ha firmado el documento.

Al respecto, el secretario de salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, reconoció que el nuevo sistema de salud no contempla la gratuidad de los servicios de especialidades como urología, traumatología, cancerología y cardiología, porque no se encuentran dentro del artículo 77 Bis de la nueva ley general de salud pública, por lo que es probable que estas consultas y los medicamentos se tengan que cobrar si no los proporciona la federación.

Detalló que, la gratuidad se mantiene en el primer y segundo nivel de atención, tanto consultas, hospitalización, cirugías y medicamentos, sobre todo lo básico como; medicina interna, ginecología, pediatría y geriatría, aunque adelantó que en medicinas y material de curación en la actualidad tienen un abasto de entre el 45 y 50 por ciento.

Argumentó que, hace unos días acudió por instrucciones del gobernador, Héctor Astudillo Flores a una reunión al INSABI en la Ciudad de México, con su titular el maestro Juan Antonio Ferrer, donde solicitó lo más pronto posible les hagan llegar, medicamentos, insumos y material de curación para poder mejorar la atención a los pacientes.

“Les pedimos que a la brevedad nos hagan llegar los medicamentos e insumos y material de curación para poder dar cumplimiento cabal a esta indicación, de otra manera en algunos hospitales donde se carece de medicamento o material se les encargará a los familiares para su compra, ya existe la indicación del Insabi para que se nos proporcione cuando antes”, explicó el funcionario.

Sobre los trabajadores.

Por otro lado, Carlos de la Peña, reveló que el personal médico, de enfermería y administrativo que era pagado a través del extinto Seguro Popular continuará laborando, solo que ahora recibirán un curso de capacitación para cada perfil y prestarán sus servicios en hospitales, pero ahora firmarán un contrato de tres meses, de enero a marzo de este 2020, después serán evaluados para saber si podrán continuar o no, bajo las nuevas formas del Insabi.

En el tema preciso de cancerología dijo que esta especialidad no está contemplada dentro del artículo 77 Bis, por lo que, si el INSABI no proporciona los medicamentos oncológicos, estos tendrán que ser comprados por los pacientes y sus familiares, además deberán pagar algunos cuotas de recuperación por otros servicios que son necesarios para el mantenimiento del Instituto Estatal de Cancerología en Acapulco.

“Para el caso de cancerología si a nosotros nos proporcionan los medicamentos oncológicos estos no se cobrarán, se cobrará algunos servicios que, son necesarios como cuotas de recuperación porque no están incluidos en la ley y de acuerdo al estudio socioeconómico de cada paciente”, concluyó.

Lo único cierto es que el INSABI ha venido a poner nuevamente de cabeza al sector de la salud en México, y sobre todo los más afectados han sido los ciudadanos de menor poder adquisitivo, quienes no cuentan con recursos para pagar una consulta, un estudio y mucho menos medicamentos, por lo que su vida está en riesgo, aunque las autoridades digan que no pasa nada y que no se les niega la atención, cuando la realidad es otra.