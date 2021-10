Con empeño y mucho trabajo, ostenta ahora dos doctorados

Nacida en cuna humilde, Margarita Nava Muñoz, tuvo que abrirse camino a temprana edad en medio de carencias por su pobreza y esforzarse para terminar su carrera de maestra rural, para después titularse, hacer su maestría, el postgrado y dos doctorados.

Esta mujer emprendedora, nació en Chilpancingo de los Bravo, bajo el amparo de su madre, quien se empleaba de doméstica para poder solventar sus estudios y de su único hermano, toda vez que no tuvieron la figura paterna, situación que complicaba más poder ir a la escuela.

A pesar de todas estas adversidades, relata a el Sol de Acapulco, que terminó su secundaria y tuvo la idea de dejar de estudiar, "quería ayudar a mi madre con los gastos de la casa, pero también tenía el deseo de ser abogada, pero no tener recursos lo hacía inviable; además, mi madre me dijo con franqueza y con lágrimas en los ojos, que ya no podía ayudarme más".

Admitió que, pensó en renunciar a sus aspiraciones, sin abandonar su sueño de salir adelante, "y fui bendecida por la vida, pues me topé a mi maestro de primaria Cosme Plata y a su esposa, me dijo sonriente: Maguito están contratando jóvenes para ser maestros de Conafe. ¿Te gustaría irte?, y, acepte".

Lee también: Una policía de carrera dirigirá la seguridad en Chilpancingo

De ahí, recuerda que esta oportunidad transformó su vida. Fue enviada a la comunidad de El Aguacate, municipio de Arcelia, región de la Tierra Caliente, para esto tenía que caminar dos horas o irse en burro. Esta experiencia la hizo amar más lo que Dios nos da de regalo, confesó.

La doctora, Margarita Nava, añadió que un año más tarde, es decir en 1976, la cambiaron a San Marcos, en la Costa Chica, a un pueblito que se llama Michica, en donde fundó la primera escuela primaria, a la cual le puso por nombre "Vicente Guerrero".

Tiempo después, la asignaron a Cuahutepec y posteriormente a Atlixco, municipio de Copala, para finalmente enviarla al plantel de preescolar en la colonia La Mira, del puerto de Acapulco.

En todo este recorrido ejerció distintas funciones, pues a parte de docente, fue partera, abogada y hasta cleriga, todo por servirle a la gente, hasta que a partir de 1977, empezó su carrera dentro del magisterio, pues de maestra ocupó también la plaza de directora, hasta 1981, renunció a su plaza estatal y se pasó desempeñar su función como docente federal en Ciudad Renacimiento.

En 1985, recibió el cargo de jefa de sector escolar de toda la Costa Chica, en cuyo lapso fundó la mayoría de los jardines de niños que hay a la fecha en los 12 municipios que correspondían a su jurisdicción.

Nava Muñoz indicó que en 1990, regresó al puerto de Acapulco como jefa del sector 4 de preescolar, "en donde sigo hasta la fecha".

-¿Cuál fue su trayectoria académica"

Me titulé como maestra de preescolar en los cursos de verano en 1981, inmediatamente me inscribí en la Universidad Pedagógica y me titulé de licenciada en educación básica y al mismo tiempo cursé la Universidad Autónoma de Guerrero para ser psicóloga educativa.

Recordó que la Universidad Pedagógica la contrató para el área de psicopedagogía y en 1990 renunció y regresó como jefa del sector 4 de preescolar, cargo que ostenta en la actualidad.

Durante todo ese lapso tuvo la oportunidad de ser regidora en el 2005 y diputada local suplente en 2015, también participó como candidata a diputada local por el Distrito 09 bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México, pero no ganó, lo que de ninguna manera la desanimó y tiene la satisfacción que lo intentó.

Dentro de sus logros académicos hizo el postgrado, la maestría en educación básica y tiene los doctorados en Ciencias de la Educación y otro en Ciencias Sociales, que le ha permitido ser mejor persona y seguir en su anhelo de buscar el bienestar común y servir a su pueblo.