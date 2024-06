Comunidad LGBT participará en la marcha nacional en CDMX

Integrantes de la comunidad lésbico gay participarán en la marcha nacional el próximo 28 de junio en la ciudad de México, el marco del Día internacional del Orgullo LGBT para exigir respeto a sus derechos en Guerrero.

La presidenta de Frudiversas A. C. Alejandra Gasca Luna, “la Barbie” señaló que la finalidad es hacer presencia en la caminata que tiene como objetivo principal continuar con la lucha por los derechos de la diversidad sexual para que en esta entidad suriana se aterricen las iniciativas que tienen retenidas, tales como la identidad de género y la creación del Instituto estatal de la diversidad sexual.

“Más inclusión hacia nuestras poblaciones que no sea simulaciones la muestra está en la contiene electoral pasada, hubo mucha simulación en temas de acciones afirmativas, no se llevaron a cabo, son pura simulación, tenemos que reformar esa ley que supuestamente beneficia a los LGBT, solo nos ocupan y dan puestos a los que no se pueden llegar”, destacó.

Asimismo, enfatizó que alzarán la voz para que se aterricen las iniciativas que tienen retenidas en Guerrero como la identidad de género, la creación del Instituto estatal de la diversidad sexual el cual ha quedado en el olvido, “es un exhorto que se hizo al gobierno estatal”.

“Que no se nos invisibilice a la población LGTB que hay más políticas públicas incluyentes q son necesarias y que se nos represente dignamente porque todavía falta mucho por trabajar”, refirió la presidenta de Frudiversas.

Gasca Luna anunció que la próxima semana se izaran las banderas de la diversidad ubicadas en la avenida Costera Miguel Alemán, en la zona de la Condesa, luego de haber sido dañadas por los fuertes vientos del huracán Otis.