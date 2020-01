Comparece ante contraloría ex secretario de finanzas Merced Baldovino

Como parte de los procedimientos administrativos que se tienen en contra de ex funcionarios del gobierno de Evodio Velázquez Aguirre, el ex secretario de administración y finanzas Merced Baldovino Diego, se presentó a comparecer ante el órgano de control interno del Ayuntamiento.

Acompañado por dos abogados, el ex funcionario, se presentó dando cumplimiento a la notificación que le fue emitida el pasado diez de diciembre del 2019, para responder a observaciones por presuntas irregularidades en el uso de recursos, según el expediente OCIM/DCyE/PARA.00372019.

El Ex secretario de administración y finanzas quien dejara el cargo el 18 de octubre del 2016, un año después de haber iniciado la administración de Evodio Velázquez Aguirre, abandono la comparecencia a pocos minutos de haberla iniciado, por lo que se suspendió el procedimiento por parte del órgano de control interno del ayuntamiento.

Baldovino Diego, es parte de los más de 8 ex funcionarios que han sido llamados a comparecer por la contraloría municipal, por presuntos actos irregulares que se cometieron durante la administración pasada, hasta el momento, se han presentado el mismo ex alcalde Evodio Velázquez Aguirre, el ex director de la CAPAMA Jorge Gerónimo Jijón, la ex directora de egreso de la paramunicipal, Elsa Añorve Jiménez, Margena Cortes Contreras quien fungió como encargada del área comercial, el ex coordinador de Protección Civil, Sabas de la Rosa Camacho.

El pasado mes de noviembre, el contralor municipal, Francisco Torres Valdés, dio a conocer que serían citados a comparecer ex funcionarios del ayuntamiento y de la CAPAMA, por un presunto mal uso de 170 millones de pesos.

Por su parte el abogado Hiram García Santiago, representante legal del ex funcionario, afirmó que el procedimiento en contra de su cliente está fuera de la legalidad, ya que, con documentos como pólizas de pagos, se ha comprobado el buen uso que se le dio a los recursos durante el año Baldovinos Diego estuvo al frente de la secretaria de finanzas.

“Las observaciones por las que la contraloría municipal, cito al ex funcionario, están debidamente solventadas con documentos oficiales, además el proceso esta fenecido debido a que, de acuerdo a la ley de responsabilidades, ya paso el tiempo de un año, para una investigación que ya fue comprobada”, expresó el abogado.

Agregó que la documentación con la que se justifica el uso de recursos federales por lo que presuntamente la contraloría municipal cito a su cliente, se encuentran al interior del ayuntamiento, por lo que se debido investigar primero en los archivos del municipio.