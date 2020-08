Como si nada; turistas y acapulqueños ingieren bebidas alcohólicas en miradores de la avenida Escénica

Hasta la avenida escénica Clemente Mejía Ávila no llegan los operativos de Protección Civil ni de Reglamentos y Espectáculos del municipio de Acapulco. Ahí no pasa nada y la fiesta continúa. Quiénes se dan cita en la avenida, no sólo pueden admirar el reflejo de la luna y las luces de los hoteles en el mar, también pueden beber plácidamente sin que "autoridad" alguna los moleste.

Esto, no sucede en otras partes del puerto, hasta festejos, convivios, reuniones y otro tipo de encuentros han sido cancelados y desalojados con apoyo de la Guardia Nacional, pero, la corporación aquí parece que no pasa, aunque en sus recorridos rumbo a la zona diamante se les ve constantemente. Local Dispersan a más de 100 personas en dos fiestas en Acapulco

La noche de este sábado, aproximadamente 40 personas se concentraron en el mirador de la avenida Escénica, al lado del consulado de Rusia, donde convivian y consumían bebidas alcohólicas con música a alto volumen.

En la zona también había un “viene viene” que se encargaba de acomodar los vehículos que salían o llegaban al mirador.

Una denuncia ciudadana reportó al número de emergencia el hecho, para evitar que continué aumentando el número de contagiados, sin embargo en el teléfono 4837386, proporcionado por la Dirección de Reglamentos y Espectáculos, no fue atendido.

La fiesta siguió, al sitio nadie llegó, los "conscientes ciudadanos" siguieron la fiesta, aunque estas reuniones sigan sin "permitirse", para algunos, pero para otros, no.