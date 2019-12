Comienzan colocación de Plataformas para pirotecnia en la bahía de Acapulco

El Secretario de Turismo en Guerrero, Ernesto Rodríguez Escalona, informó que este sábado comenzaron con la colocación de las plataformas para la gala de pirotecnia que se llevará a cabo los primeros minutos del 2020 en 18 zonas del estado.

Durante su participación, en la reunión de evaluación sobre la temporada vacacional decembrina, el funcionario estatal, dijo que el día lunes 30, llegan las diez toneladas de pólvora que se utilizarán en Acapulco, las cuales se cuidarán en el Parque de la Reina.

"Serán alrededor de 124 mío disparos en toda la bahía, ya salieron tres camiones de Texcoco con todo el equipo que se utiliza para la pirotecnia y hoy sábado iniciamos con la colocación de las diez plataformas en distintas zonas", señaló.

Rodríguez Escalona, recordó que en Acapulco, habrá pirotecnia en Pie de la Cuesta, Caleta y Caletilla, todas las playas de la Bahía, en playa La Gloria, Puerto Marqués, La Bonfil y Barra Vieja, además de la que detonan los hoteles por separado y los condominios con sus fiestas particulares.

Dijo también que la venta y utilización de globos de Cantolla está prohibida, incluso la Policía Federal llevará a cabo un operativo especial para detener a toda persona que comercialice estos productos y además se decomisará la mercancía.