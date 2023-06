Comerciantes del Zócalo deben de entrar en un proceso de reubicación

Al advertir que todos los comerciantes que invaden la plaza Juan Álvarez deben entrar al orden, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, anunció una nueva inversión para mejorar la imagen y las calles aledañas al Zócalo porteño.

En entrevista reporteros minutos después de haber encabezado la presentación del libro “La Niña Abe”, en la Feria Internacional del Libro Acapulco 2023, la alcaldesa dijo que embellecer la parte de la explanada y las calles del zócalo requiere de una fuerte inversión económica.

“Vamos a seguir trabajando, se requiere de más cosas en la zona, hay que cambiar, hay que pavimentar, hay que continuarle con los trabajos de todo el entorno, de las calles cercanas al ayuntamiento todo hay que arreglar, ya vinieron a checar para ver como se le puede hacer, hay que seguirle metiendo mucho porque para embellecer este lugar, se requiere de una buena inversión”, expresó.

Dijo que, en el tema de la reubicación de los comerciantes de que están en la plazoleta del Zócalo, se está haciendo un trabajo fino para no dejar ni provocar problemas en cuanto a los procesos que se requieren para llevarlos a los nuevos locales que serán instalados en algunas calles cercanas al lugar.

“Yo siempre he creído que la mejor herramienta para dejar paz y calma es el diálogo, pero de que todos tenemos que meternos al orden, tenemos que meternos no hay de otra, yo no conozco otra forma de no poder transitar por un proceso de tranquilidad, Acapulco es un lugar bello, pero si no hay la voluntad de los acapulqueños para mejorar es imposible, por más que yo me entregue y me esfuerce no se podrá, yo no puedo sola”, señaló.

Sin dar a conocer la cantidad de la inversión considerada para seguir los trabajos en centro de la ciudad, la primera edil insistió que, en el se requiere de más cosas como la pavimentación de calles.