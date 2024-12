Comerciantes del Papagayo, sin trabajo ni ingresos desde Otis

Concesionarios del Parque Papagayo, demandaron la apertura del pulmón verde de Acapulco para reactivar su economía que por más de un año, ha estado paralizada.

Señalaron que desde el paso de Otis los locales que se encuentran en el interior del Parque Papagayo, están cerrados esto debido a los daños que provocó el huracán en las más de 22 hectáreas que forman este llamado pulmón verde de la ciudad.

La comerciante Estela Martínez concesionaria de uno de los puestos de las llamadas islas en el parque, señaló que son más de 120 los locatarios que están sufriendo y viviendo una situación complicada en este cierre de año por la falta de trabajo al mantener cerrados los locales por la falta de trabajo para abrir nuevamente el parque.

Lea también: Esperan recursos federales y estatales para reparar socavones

“Estamos ya desesperados, no estamos trabajando desde hace más de un año, la situación cada día se nos complica más, porque no solo fuimos afectados perdiendo todo nuestro patrimonio en mercancía por el huracán Otis, sino también por el cierre del parque, donde están nuestros puestos, ya queremos que se abran las rejas del parque, queremos trabajar, ya no podemos seguir en la misma situación”, manifestó.

Dijo que han acudido en varias ocasiones a la dirección del Parque Papagayo con la intensión de que el director, Abel Luvio Villanueva, de una respuesta sobre la fecha en que será abierto el parque, pero no existe nada que nos garantice que en poco tiempo se reiniciara la actividad en este lugar.

Por su parte Antonia Ramos, concesionaria indicó que no tienen una esperanza en cuanto al tiempo que seguirá cerrado el parque y a su vez sus negocios que también fueron afectados por el paso de los dos huracanes.

“No tenemos para cuando regresar, muchos de los concesionarios tenemos deudas desde que se perdió toda la mercancía que teníamos en los puestos, no tenemos para pagar a los proveedores que son surten de mercancía, queremos regresar a trabajar, queremos que nos digan para cuando podemos ingresar para empezar a trabajar, ya no tenemos dinero”, dijo.

Manifestó que los eventos que se han realizado en alguna parte del parque donde se ha instalado la villa navideña, o los puestos por el día del amor y la amistad, no resuelven el problema que tienen los locatarios del Parque Papagayo desde hace más de un año.

Local Inicia programa de donación de árboles para reforestar la ciudad

Luego de los daños que provocó el huracán Otis en octubre del 2023, el Parque Papagayo requiere de una inversión para su rehabilitación total de 250 millones de pesos, esto según lo declarado en junio del 2024 por el ex secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) Román Meyer Falcón.

Durante el mismo mes de junio del 2024, la gobernadora del estado Evelyn Salgado Pineda, anuncio también una inversión de 50 millones de pesos en una primera etapa para el Parque Papagayo, de los cuales 42 millones de pesos se utilizarán para la reparación de la infraestructura física del espacio social, que incluye la renovación y mejora del sistema de suministro eléctrico, rehabilitación del sistema de agua potable y sanitario, así como la renovación de áreas recreativas.

Y los ocho millones de pesos restantes, se destinarían específicamente destinados a la reforestación, lo que incluye estudios exhaustivos del suelo para asegurar que las condiciones sean óptimas para la plantación de nuevos árboles.