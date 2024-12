Colonias de Acapulco siguen sin suministro de agua potable

Alrededor de 600 mil familias que habitan en el 85 por ciento de las colonias de la parte alta, media y baja de Acapulco, se mantienen sin suministro de agua potable desde el pasado viernes, debido a que habitantes de cinco comunidades rurales mantienen tomados los sistemas de captación Papagayo I y II.

La toma de los dos sistemas de captación, inició a las 03:00 de la madrugada del día viernes, como medida de presión para que el gobierno federal, los considere en el censo de afectaciones por el paso del huracán John.

En conferencia de prensa en la sala de cabildo del ayuntamiento del Parque Papagayo funcionarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), señalaron que desde el día viernes, solo se trabaja con el sistema Acueducto Lomas de Chapultepec donde se producen mil 200 litros por segundo.

El 85 por ciento de la ciudad que no tiene el servicio de agua potable, representa poco más de 600 mil familias acapulqueñas que habitan en colonias de la parte baja, media y alta de Acapulco.

Dicho sistema de captación Lomas de Chapultepec, solo surte del vital líquido a la zona turística, por lo que al estar parados los sistemas de bombeo en Papagayo I y Papagayo II, se mantiene la suspensión en colonias, escuelas, hospitales, centros de salud y miles de viviendas.

"No queremos llegar a procesos de denuncias, y tampoco queremos decir mentiras que con pipas vamos a suministrar las colonias cuando no es así, porque al no haber funcionamiento de los dos sistemas, no hay agua en las garzas y no se puede llenar las pipas para distribuirlas", señaló el director de la CAPAMA.

Por su parte el director de gobernación municipal Arturo Montiel, dijo que ya hay pláticas con el Delegado de los Programas Federales en Guerrero Iván Hernández, para buscar solucionar la exigencia de las personas que tienen tomadas las instalaciones de las dos captaciones.

Autoridades del municipio presentan una conferencia de prensa en el Cabildo para informar la situación del agua potable.

Informó que el sistema Papagayo II esta tomado desde la madrugada del viernes por unas 60 personas de las comunidades de Tasajeras y Salsipuedes.

Mientras que en el sistema Papagayo I esta en manos en estos momentos por 60 a 80 personas que vienen de los poblados El Cantón, Espinalillo, Carrizo, La Concepción.

El director de la CAPAMA, indicó que seguirán buscando resolver el problema bajo el diálogo "quiero ser un llamado con el corazón, para que las personas que tienen tomados los dos sistemas de captación".

Indicaron que hay coordinación con el estado y la federación para buscar el diálogo con las escasos 120 personas en su mayoría mujeres que tienen el bloqueo en los dos sistemas de captación.

En el mes se enero, habitantes de los Bienes Comunales de Cacahuatepec tomaron las instalaciones del sistema Papagayo I para exigir en ese entonces apoyos como damnificados por el pasado huracan Otis en octubre del 2023.