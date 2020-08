Colocarán pocos adornos por mes patrio en la costera Miguel Alemán

La afectación económica que provocó la pandemia del Covid-19 en los ingresos propios del ayuntamiento, provocará que en este mes patrio, se reduzca el presupuesto para la colocación de adornos y luces en la zona de la Costera Miguel Alemán, plazas, glorietas y parques.

El coordinador de los servicios públicos Juan Carlos Manrique García, dijo que se tiene programada una inversión menor a un millón de pesos para la colocación de adornos este mes de septiembre donde también se corre el riesgo, de no tener una convocatoria a la tradicional verbena popular que se realiza en la plaza del Zócalo de la ciudad.

Manrique García, dijo que en septiembre del 2019, la inversión que de tuvo para la colocación y adquisición de luces y adornos en la ciudad, fue de un millón 800 mil pesos, por lo que este este año, por la pandemia, el recursos será mejor a un millón de pesos.

"Si se podrán luces y adornos, en este mes de septiembre, pero serán en menor cantidad, además, se buscaran algunas luces que sirvan que fueron colocadas en el mes de diciembre en las fiestas de fin de año", dijo el funcionario municipal.

Señaló, que en algunos puntos de la ciudad, donde de manera tradicional se colocan adornos y luces, este año, lo serán consideradas tomando en cuenta la falta de recursos económicos para adquirir el material suficiente para iluminar toda la Avenida Costera Miguel Alemán.

Asimismo, señaló que se está trabajando en la estrategia que se implementará para determinar las zonas de la ciudad, donde serán colocados los adornos y las luces para el festejo del Grito de Independencia el 15 de septiembre.