Colectivos colocan fichas de búsqueda de desaparecidos

Integrantes del colectivo Memoria, Verdad y Justicia realizaron la segunda “Pega de fichas para seguir nombrando a quienes han sido desaparecidos y alejados de sus familias”, correspondiente al mes de mayo, en la colonia Centro en Acapulco, abajo del puente de la Vía Rápida.

La representante de la colectiva de búsqueda Socorro Gil Guzmán y madre del joven desaparecido Jonathan Guadalupe Romero Gil destacó que esas actividades son de recordatorio para que las autoridades hagan los trabajos de búsqueda que les corresponden y tenerlos presentes en la sociedad.

“Que las autoridades que hagan su trabajo, que nuestros hijos salieron de su casa un día y ya no volvieron, seguimos como madres buscándolos, ya que las autoridades no hacen investigaciones tenemos que andar detrás de ellos presionándolos para que nos den búsqueda y no lo hacen”.

Familiares que tienen algún ser querido desaparecido realizan pega de fichas y gritan consignas en la calle para exigir justicia. Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

Detalló que se pegaron 12 fichas de búsqueda de personas que cumplen año de desaparecidos o de año de haber nacidos entre los meses mayo y junio, con estas suman 18 carteles colocados en esa zona.

Gil Guzmán comentó que la pega de las fichas son 10 personas desaparecidas en Acapulco y Chilpancingo, y las otras dos de estado de Oaxaca y Ciudad de México.

Llamó a la sociedad a salir a votar este 2 de junio y en la boleta escriban el nombre en el recuadro blanco los nombre de sus familiares desaparecidos.

Así también que visiten las páginas de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia para Jonathan Guadalupe Romero Gil, para que vean los nombres y fotos de los desaparecidos y puedan ayudar con su búsqueda.