Cobra CFE deuda heredada de 750 mdp al ayuntamiento

La alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez, reveló que la Comisión Federal de Electricidad está exigiendo el pago de los 750 millones de pesos que se dejaron de pagar en la administración de Evodio Velázquez Aguirre y Adela Román Ocampo.

En la administración del perredista Velázquez Aguirre, se tramitaron amparos para no pagar la energía eléctrica a “la empresa de clase mundial” y se generó el adeudo que ahora debe pagar la segunda administración emanada de Morena.

En entrevista, señaló que planteará de manera directa al presidente Andrés Manuel López Obrador el tema de la deuda que tiene el municipio desde las pasadas administraciones con la CFE para que ayude con recursos económicos.

La primera edil dio a conocer que ayer miércoles sostuvo una reunión de trabajo con directivos de la CFE en la Ciudad de México, para tocar el tema de los 750 millones de pesos que le están exigiendo al municipio pagar por la deuda que dejaron las dos últimas administraciones.

Dijo que los amparos que presentaron la ex alcaldesa Adela Román Ocampo y el ex alcalde Evodio Velázquez Aguirre, fenecieron debido a que no siguieron pagando el servicio de energía eléctrica, por lo que ahora la CFE está exigiendo el pago y el ayuntamiento no tiene recursos para cubrir esta cantidad.

Pidió a los acapulqueños estar tranquilos, porque no habrá corte de energía eléctrica que afecte el suministro de distribución de agua potable en Acapulco por esta deuda que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad.