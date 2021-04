Clases presenciales hasta cambiar a Semáforo Verde: Heriberto Huicochea

El Secretario de Educación de Guerrero (SEG), Heriberto Huicochea Vázquez insistió que las clases presenciales serán cuando Guerrero este en Semáforo epidemiológico Verde de manera permanente y los maestros sean vacunados para evitar un brote de contagios entre los alumnos.

A pesar de que este 15 de Abril arranca el programa de vacunación para los docentes a nivel nacional, aun no se confirma cuando le corresponderá a Guerrero, pero señaló el funcionario estatal que estarán atentos para que los maestros de Guerrero puedan ser vacunados.

“Tenemos que estar en Semáforo Verde de manera permanente y entremos en fase de vacunación a toda la comunidad escolar, tenemos que procurar que los docentes sobre todo de educación básica estén vacunados para no ser una fuente de contagio”.

Dijo que aunque se siga las estrategias sanitarias se puede regresar a las aulas pero no será suficiente sino se cumplimenta las dos primeras consideraciones que es estar en Semáforo verde permanente y tener una gran parte de docentes vacunados.

“Ningún padre de familia se va arriesgar de llevar a sus hijos a sus planteles educativos cuando estos no están todavía vacunados para evitar que se pueda convertir en una fuente de contagio”.

El titular de la SEG, señaló que el estado a nivel nacional está dentro de los 12 entidades que tiene un millón de alumnos y 70 mil maestros, por lo que consideró que es complejo y se tiene que ir tomando las estrategias de regresar a las aulas con mucho cuidado.

En cuanto al programa educativo Aprende en Casa, comentó Huicochea Vázquez que Guerrero está dentro de las cinco entidades mejor evaluadas.

Aunque reconoció que no ha llegado al 100 por ciento en las clases en línea porque no tiene la plena cobertura en algunos lugares donde hace falta electricidad, conectividad y se está procurando que por lo menos una vez a la semana estén acudiendo los maestros a las escuelas en comunidades donde no hay estos servicios.