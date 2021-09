Claman por agua potable en el barrio de La Fábrica

Vecinos del barrio de La Fábrica cerraron la circulación vehícular en las calles 16 de Septiembre, Ejido y Diego Hurtado para demandar a la alcaldesa Adela Román Ocampo el servicio de agua potable que desde hace tres meses no tienen en sus casas.

Con gritos y pancartas, mujeres, hombres y menores de edad, salieron a las calles a demandar agua y sumaron en su demanda también, la recolección de basura que desde hace más de una semana, tampoco tienen en el barrio.

Abad Justo Hernández, vecino del lugar, dijo que es injusto que el gobierno de la alcaldesa Adela Román Ocampo los tenga desde hace más de tres meses sin el suministro del vital líquido, "ningún otro gobierno, ni el de Evodio, Zeferino ni el de Manuel Añorve, nos tenía como este, tenemos la peor administración", dijo durante el cierre de las calles.

Señaló que lo más injusto es que la CAPAMA no les está suministrando de agua, y sÍ les esté cobrando el servicio a través de los recibos que mes con mes están llegando a las casas.

Abundó que además de la falta de agua potable, en el barrio de La Fábrica también se sufre de un drenaje colapsado, de escurrimiento de aguas negras, malos olores, así como de falta de servicio de recolección de basura.

Los afectados aseguraron que ante la ineficiencia del gobierno por resolver el problema de la falta de agua potable en toda la ciudad, convocaran a una huelga de pago a la CAPAMA, esto como muestra de la inconformidad que hay entre los acapulqueños.

Dijeron que no se puede estar pagando un servicio que desde hace meses, no tienen en sus casas, por lo que advirtieron que si no hay una respuesta inmediata volverán a salir a las calles y empezarán a suspender los pagos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio.