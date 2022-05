Claman integrantes de la comunidad LGTB castigo a crímenes de odio

Integrantes de la comunidad LGTB en Acapulco, demandaron a las autoridades de la Fiscalía General del Estado, resolver de manera inmediata los 151 crímenes de odio que se tienen registrados en distintas partes del estado de Guerrero desde el año 2000 a la fecha.

Durante un acto solemne realizado en el marco del festejo del “Día Municipal de la Lucha Contra la Homolesbotrans y Bifobia”, la en la sala de cabildo del ayuntamiento, la secretaria general de gobierno Irma Graciela Lee González,

el presidente de la asociación de Homosexuales y Lesbianas en el estado de Guerrero, Alberto Serna Mogollón, dijo que la comunidad LGTB, ha mantenido por más de 20 años de lucha para que se reconozcan los derechos de esta comunidad.

“Esto, no es una celebración, porque no hay nada que celebrar, porque no vamos a celebrar las muertes, los crímenes de nuestros compañeros, vamos a recordar que ellos quedaron en el camino, y nosotros tenemos que seguir picando piedra y exigiéndole a las autoridades, el respeto, la tolerancia y la inclusión en todos los aspectos necesarios como la integración de los integrantes de la comunidad LGTB a los programas sociales”, precisó el representante de los homosexuales y lesbianas del estado.

Serna Mogollón, lamentó también que una vez más la comunidad LGTB de Acapulco, sea excluida de los beneficios que otorga el plan de desarrollo municipal, en el cual, no existe ningún apartado, ni la palabra diversidad, ni la palabra comunidad, muy a pesar de que participamos como organización en el diseño del nuevo plan de desarrollo municipal 2022.

Pidieron hacer una estructura nueva en el plan de desarrollo municipal, para que la comunidad que cuentan con un negocio pueda ingresar a los programas sociales, porque necesitan apoyos como todo Acapulco que requiere de ayuda social.

Dijo que hay una deuda histórica en Acapulco con la comunidad LGTB, por lo que consideró que aún se está a tiempo de cambiar el rumbo para mejorar la situación económica de los integrantes de esta comunidad, que por años han estado en lucha por que se respeten sus derechos, así como la investigación de los 151 crímenes de odio que no han sido esclarecidos. Local Anuncian el “Acapulco Pride Fest”

Por su parte la regidora independiente en el cabildo de Acapulco, Jully Peláez Victoriano, dijo que será una defensora de todas las causas justas a favor de los integrantes de la comunidad LGTB, y recordó que la libertad sexual, no es una opción.

Por último, pidieron a la secretaria general del ayuntamiento, la gestión de una reunión de trabajo con la alcaldesa Abelina López Rodríguez, quien ha mostrado interés de respaldo a todos los actores de la comunidad de la diversidad sexual.