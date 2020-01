Ciudadanos no permitirán que cierren el Parque Papagayo

Al solicitar al gobernador Héctor Astudillo Flores que no los llame "mitoteros", concesionarios, arrendatarios y organizaciones ambientalistas, advirtieron que no permitirán que autoridades federales y estatales cierren el Parque Papagayo para dar inicio con la remodelación el próximo 17 de enero, si no presentan el proyecto para dicha acción.

Luego de reunirse a un costado de las oficinas de la dirección general, los inconformes afirmaron que la única exigencia es que se presente la maqueta de lo que se va a realizar dentro del "pulmón verde de Acapulco", con la finalidad de se garantice que el espacio público no será deforestado o privatizado. Estado Aumentan casos judicializados con detenidos durante el 2019, informan en mesa de seguridad

En entrevista, el representante de la asociación de Arrendatarios y Concesionarios, José Feliciano Hernández, se dijo a favor que se revisen los contratos que se han otorgado a todos los sus homólogos y solicitó que la inspección de extienda hacia el manejo de los recursos dentro del Organismo Público Descentralizado, con la finalidad de que se conozca el porque el parque se encuentra en malas condiciones.

Los participantes en dicha reunión, quienes el pasado lunes realizaron una marcha y bloqueo, acordaron realizar otro movimiento para el próximo sábado en la avenida costera Miguel Alemán, en donde volverán a exigir que se presente el proyecto o de lo contrario, no permitirán que se empiece a trabajar en el área.