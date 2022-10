Cierran área de fosas Covid en el panteón El Palmar

El área denominada Covid en el panteón El Palmar, será cerrada debido a que se llegó a la capacidad que se tenía para sepultar a quienes desde el pasado mes de marzo del 2020 han perdido la vida como consecuencia de está enfermedad.

El director de panteones y velatorios en el municipio, Rafael García Cipriano, dijo que fueron poco más de mil las fosas individuales que se hicieron en tres etapas desde el inicio de la pandemia, hasta el pasado mes de enero para sepultar a todos los fallecidos por el Covid, sin embargo, la capacidad se llegó y ahora quien pierda la vida por este virus, pidra ser sepultado en cualquier parte del camposanto.

Garcia Cipriano, requiere que las inhumaciones por el Covid en el panteón El Palmar, se realizaron desde marzo del 2020 por lo menos en un espacio que comprende lo de una hectárea de las más de ocho que se tienen en el camposanto.

"En este momento, no se ha registrado ninguna inhumación por el Covid, por lo que ya no es necesario tener un espacio designado específicamente para quienes mueren por está enfermedad, por lo que ahora se podrá sepultar en cualquier espacio del panteón, con las medidas necesarias, una ampliación específica de Covid ya no se tendrá en el panteón", señaló.

La primera etapa Covid en el panteón El Palmar, se inició en marzo del 2020 con un total de 350 fosas individuales, posteriormente ante el aumento de contagios y muertes por está enfermedad, el gobierno de la ex alcaldesa Adela Román Ocampo, procedió en el mes de agosto del 2020, a ampliar el espacio a 200 nuevas fosas.

Posteriormente a está segunda etapa, el pasado mes de enero de este año, se inició con la ampliación de 250 espacios mas de Covid en el área que se destinó desde el 2020 para cubrir la demanda de inhumaciones por el Coronavirus en Acapulco.

Posteriormente a estas fosas construidas, se ha procedido de manera paulatina a realizar algunas inhumaciones por este virus, pero ya no con la misma constancia como en años anteriores, precisó el titular de la dependencia Rafael García Cipriano.

Señaló que en estos momentos, se mantienen las gestiones para que el cabildo de Acapulco, apruebe recursos económicos para realizar una ampliación de espacios en el panteón El Palmar, pero este para inhumaciones generales ya no de una zona determinada para Covid.

Manifestó que por lo menos, se busca que se pueda ampliar en una hectárea más el espacio para inhumaciones generales en el panteón El Palmar, esto ante la necesidad que se tiene en este momento.

Dijo que esperar sea antes de que termine este año cuando los regidores aprueben la ampliación para unas 300 fosas más.